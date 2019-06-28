Боевые российские роботы получат зарубежную прописку

Россия получила первую заявку на экспорт новейшего боевого необитаемого наземного аппарата "Уран-9Э" (экспортно ориентированная версия "Уран-9").

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ в ходе форума "Армия-2019".

"Нельзя не отметить стремительный рост интереса к беспилотным комплексам, которые АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") начал выводить на внешний рынок только в 2018 году. В ФСВТС поступили обращения инозаказчиков на боевой многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9Э" и комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета "Орион-Э", - проинформировали в ведомстве.

Ряд образцов российской оборонной продукции, недавно выведенных на внешний рынок, пользуется большой популярностью. В их числе автоматы Калашникова 200-й серии, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М" и переносной зенитно-ракетный комплекс "Верба", а также военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А и самолет-заправщик Ил-78МК-90, сообщили в ФСВТС.

Боевой робототехнический комплекс "Уран-9" предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков. Его масса составляет 12 т. Он оснащен 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72, 7,62-миллиметровым пулеметом, реактивными огнеметами "Шмель-М" и комплексом управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами.