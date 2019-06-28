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28.06.2019
Военно-промышленный курьер

По оружейным контрактам Россия отказывается использовать доллар

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия отказалась от использования доллара и SWIFT (Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) при реализации контрактов на поставки вооружения.

Об этом на форуме "Армия-2019" сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

По его данным, Россия в 2019 году поставила за рубеж вооружение более чем на $6 млрд. Глава организации отметил, что портфель по подписанным контрактам, по которым поступают авансовые платежи, составляет около $52 млрд США, контракты заключены с 68 странами. При этом также активно ведутся переговоры по новым контрактам на поставки вертолётной техники.

Михеев добавил, что портфель заказов на поставку вооружений в 2019 году должен составить около $13 млрд.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
АРМИ-20XX
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