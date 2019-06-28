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28.06.2019
ЦАМТО

Airbus Helicopters официально передала Сербии первый вертолет H-145M

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Источник изображения: Фото: airbus.com

ЦАМТО, 27 июня. По информации агентства Tanjug, в рамках открывшейся в Белграде Международной выставки продукции оборонного назначения Partner 2019 компания Airbus Helicopters официально передала Сербии первый вертолет H-145M.

Кроме того, авиаремонтный завод Moma Stanojlovic, расположенный недалеко от Белграда, был сертифицирован Airbus Helicopters в качестве центра технического обслуживания вертолетов семейства "Газель" (Gazelle). Для справки: более 160 вертолетов SA-341/SA-342 "Газель" были произведены по лицензии на заводе Soko в г.Мостар (Босния и Герцеговина) с 1971 по 1991 гг. и сейчас эти вертолеты по-прежнему эксплуатируются в Сербии и соседних странах.

Как сообщал ЦАМТО, 28 декабря 2016 года Министерство обороны и Министерство внутренних дел Сербии заключили с Airbus Helicopters контракт на поставку 9 вертолетов H-145M, запасных частей, сопутствующего оборудования, передачу технологий обслуживания и ремонта закупленных вертолетов, обучение персонала и сертификацию авиаремонтного предприятия Moma Stanojlovic в Батайнице в качестве центра обслуживания вертолетов "Газель", а также включение этой компании в цепочку поставщиков и субподрядчиков Airbus Helicopters, поддержку сербских предприятий и исследовательских учреждений для получения ими статуса сертифицированного поставщика.

Как предполагается, Министерству обороны Сербии будут поставлены 6 вертолетов, вертолетному подразделению Министерства внутренних дел, размещенному в международном аэропорту Никола Тесла в Белграде – 3 вертолета.

Четыре H-145M ВС Сербии будут выполнены в вооруженной конфигурации с системой управления вооружением HForce (Сербия является первым покупателем данного комплекта).

H145M – военная версия двухдвигательного гражданского H-145, который эксплуатируется с 2014 года. Первый H-145M был поставлен ВС Германии в 2015 году. Заказчиками вертолета также являются Таиланд, Венгрия и Люксембург.

Вертолет может использоваться для выполнения широкого спектра задач, включая перевозку войск и грузов, ведение наблюдения, поисково-спасательные операции, вооруженную разведку и медицинскую эвакуацию. H-145M может эксплуатироваться в любое время суток и сложных метеоусловиях.

Сербская версия будет оснащена системой быстрой высадки по тросам, высокоэффективными камерами для ведения разведки, вооружением для огневой поддержки, баллистической защитой, а также системой радиоэлектронного противодействия для повышения уровня безопасности экипажа и живучести при применении в боевых операциях.

Первый H-145M был предварительно передан представителям Министерства обороны Сербии в ноябре 2018 года на предприятии Airbus Helicopters в Донауверте (Германия).

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