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28.06.2019
ЦАМТО

Осенью текущего года новая публично-правовая компания начнет работу по строительству объектов Минобороны России

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Тимур Иванов
Тимур Иванов.
Источник изображения: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

ЦАМТО, 27 июня. В ходе пленарного заседания "Преобразование военно-строительного комплекса в векторе государственных интересов" на площадке МВТФ "Армия-2019" обсудили вопросы реформирования структуры Военно-строительного комплекса Минобороны России.

Заседание прошло под председательством первого замминистра обороны РФ Руслана Цаликова и заместителя главы военного ведомства Тимура Иванова

"Назначение Военно-строительного комплекса – это не регулирование строительного рынка, а выполнение задач по обеспечению обороноспособности страны", – отметил Руслан Цаликов.

Особое внимание в ходе заседания было уделено созданию публично-правовой компании, которая с осени текущего года приступит к выполнению всего комплекса мероприятий по строительству военной инфраструктуры.

"Предполагается, что все наши предприятия будут интегрированы во вновь создаваемую публично-правовую компанию, которая станет фактически единственным исполнителем и единственным генеральным подрядчиком по всем объектам строительства в интересах Минобороны России", – сказал Тимур Иванов

Замглавы военного ведомства также добавил, что в первую очередь цель создания такой компании – это максимально перейти на выполнение всех работ собственными силами. То есть внутреннее перераспределение ресурсов будет осуществляться непосредственно внутри самой компании.

"Мы четко понимаем, где и когда должен появиться тот или иной объект, ряд решений был утвержден на Коллегии Минобороны России, это касается, в том числе, развития причального фронта и аэродромной сети. Все объекты строятся в строгом соответствии с графиком утвержденным министром обороны, осуществляется ежедневный контроль со стороны Национального центра управления обороной", – сообщил Тимур Иванов, отметив, что фактически строительство аэродрома Бельбек в Крыму было выполнено за 8-9 месяцев.

"Мы подсчитали, что если соблюдать все временные требования, заложенные на сегодняшний день в строительном кодексе, во всей нормативной документации, мы бы вышли на стройку только через 18 месяцев с момента принятия решения президентом России о начале строительства", – отметил замминистра обороны.

"Уникальность Вооруженных Сил в том, что есть задача обеспечить строительство необходимой инфраструктуры под поступающую на вооружение военную технику, создание необходимых социально-бытовых условий для наших военнослужащих и их семей, и, конечно, мы не можем быть зависимыми от согласий или несогласий различных коммерческих организаций. Все это диктует необходимость создания изменений, в том числе в системе управления военно-строительным комплексом", – цитирует Тимура Иванова Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Цаликов Руслан
Проекты
АРМИ-20XX
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