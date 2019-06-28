БМП-3 с новейшим модулем "Эпоха" проходит испытания в Минобороны
Общеотраслевая информация, Ракетные комплексы и артиллерия, Сухопутная техника, Робототехника, Новые разработки:
Сборка боевого модуля "Эпоха".
Источник изображения: www.military-informant.com
ЦАМТО, 27 июня. Боевые машины пехоты БМП-3, оснащенные новейшим боевым модулем "Эпоха", проходят испытания в Минобороны РФ, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех).
"В настоящее время БМП-3 с модулем "Эпоха" проходят испытания на полигонах Министерства обороны. В соответствии с условиями контракта на поставку ведется изготовление образцов. Поставки начнутся после завершения испытаний", – сказали в компании.
Как напоминает агентство, ранее на форуме "Армия-2018" между Минобороны и холдингом "Высокоточные комплексы" был заключен контракт на поставку боевых машин пехоты с новым боевым модулем "Эпоха".
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