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28.06.2019
ТАСС

Эксперт: гражданская версия пистолета "Удав" создана за три месяца

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Прицельные приспособления нового армеиского пистолета «Удав»
Прицельные приспособления нового армеиского пистолета «Удав».
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

По словам конструктора Ивана Козлова, производство пистолета отлажено и работает без задержек

КУБИНКА /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в "Ростех") разработал и произвел гражданскую версию новейшего пистолета "Удав" менее чем за три месяца. Об этом ТАСС сообщил конструктор - разработчик пистолета Иван Козлов на форуме "Армия-2019".

"Разговоры о пистолете под патрон 919 велись давно, приступили мы в марте месяце, где-то в середине марта. Полностью комплект чертежей весь на него был готов в мае. После майских праздников все это было передано в цех и изготовлено к 17 июня, непосредственно к "Армии", - сказал конструктор.

По словам Козлова, сейчас производство новой версии пистолета отлажено, работает без задержек. "Мы сейчас его [пистолет "Удав"] испытываем здесь [в парке "Патриот"]. Настрел на нем мы еще не считали точно, но он уже достатоточно большой, за тысячу перевалили, задержек пока не было", - подчеркнул собеседник.

Гражданская и тактическая версии пистолета под патрон калибра 919 мм были впервые представлены в рамках форума "Армия-2019". Ранее в июне сообщалось, что первая партия "Удава" поставлена в Вооруженные силы России для проведения опытно-войсковой эксплуатации, по результатам которой пистолет может быть принят на вооружение. Прежде были представлены версии с патроном калибра 921 мм.

Самозарядный пистолет "Удав" является полностью отечественной разработкой и собирается из российских комплектующих. Пистолет имеет прицельную дальность стрельбы 50 м, емкость его магазина составляет 18 патронов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
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Проекты
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