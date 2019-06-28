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28.06.2019
Военное обозрение

РВСН начали получать модернизированную версию МДР "Листва"

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Пресс-служба входящего в Ростех холдинга "Росэлектроника" сообщает о начале поставок в Вооружённые силы России модернизированных машин дистанционного разминирования "Листва". Речь идёт о модернизированных вариантах МДР "Листва" Краснодарским приборным заводом "Каскад".

Источник изображения: topwar.ru

Отмечено, что "Листва" - это первая разработка МДР в России. Основной принцип работы – вывод из строя электроники взрывного устройства.

Для этих целей модернизированная "Листва" использует сверхвысокочастотный излучатель, который и приводит электронику взрывного устройства фактически в неработоспособное состояние. В итоге заложенное противником взрывное устройство превращается в безопасную болванку. Также имеется возможность дистанционного подрыва взрывных устройств.

По некоторым данным, у модернизированной "Листвы" повышена дальность обнаружения фугасов и мин. Теперь она превышает 100 м.

МДР создаётся специально для ракетных войск стратегического назначения. Машина идёт впереди колонны передвижных грунтовых ракетных комплексов (например, "Ярсов"), обеспечивая комплексную защиту от подрыва. При этом защита от подрыва эффективна не только на самом дорожном полотне или обочине дороги, но и расстоянии десятков метров от маршрута движения колонны.

Масса МДР - около 18,5 т, класс защиты 5а, заявленная скорость движения при разминировании - от 15 км/ч, имеется возможность обследования сектора с углом 45 градусов.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Продукция
Листва
Компании
КПЗ Каскад
Ростех
Росэлектроника
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