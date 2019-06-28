Президент Киргизии заявил о важности укрепления таджикско-афганской границы для ОДКБ

Бишкек. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Укрепление таджикско-афганской границы имеет очень большое значение для обеспечения безопасности стран-участниц ОДКБ, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в четверг на встрече с секретарями Совбезов стран ОДКБ.

"Афганистан - опорная точка для раскачивания ситуации в регионе", - сказал президент Киргизии.

Жээнбеков отметил, что главари международных террористических группировок в настоящее время пытаются сосредоточить свои силы на севере Афганистана, поэтому укрепление таджикско-афганского приграничья является важной задачей.

Он подчеркнул, что эффективно противостоять терроризму и экстремизму на пространстве ОДКБ можно только совместными усилиями всех государств-членов организации.

Во встрече принял участие секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он прибыл с рабочим визитом в Бишкек для участия в заседании Комитета секретарей Совбезов стран ОДКБ.