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28.06.2019
Интерфакс-АВН

Президент Киргизии заявил о важности укрепления таджикско-афганской границы для ОДКБ

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.
Источник изображения: Вадим Савицкий/РИА Новости

Бишкек. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Укрепление таджикско-афганской границы имеет очень большое значение для обеспечения безопасности стран-участниц ОДКБ, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в четверг на встрече с секретарями Совбезов стран ОДКБ.

"Афганистан - опорная точка для раскачивания ситуации в регионе", - сказал президент Киргизии.

Жээнбеков отметил, что главари международных террористических группировок в настоящее время пытаются сосредоточить свои силы на севере Афганистана, поэтому укрепление таджикско-афганского приграничья является важной задачей.

Он подчеркнул, что эффективно противостоять терроризму и экстремизму на пространстве ОДКБ можно только совместными усилиями всех государств-членов организации.

Во встрече принял участие секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он прибыл с рабочим визитом в Бишкек для участия в заседании Комитета секретарей Совбезов стран ОДКБ.

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Страны
Афганистан
Киргизия
Россия
Компании
ОДКБ
Персоны
Патрушев Николай
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