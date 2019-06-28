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28.06.2019
Российская газета

На Камчатке расчеты С-400 "отразили" удар с воздуха

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ЗРС С-400
ЗРС С-400.
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Подразделения противовоздушной обороны Войск и сил на Северо-востоке России в рамках учения отразили удар с воздуха.

- При угрозе массированной атаки на позиции зенитно-ракетного комплекса С-400 подразделение совершило марш на запасную позицию. На маршруте следования в новый позиционный район охранение колоны отразило нападение разведывательно-диверсионной группы противника, - сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В то же время ЗРПК "Панцирь-1С" открыл огонь по беспилотному летальному аппарату, с помощью которого "противник" координировал свои действия.

Расчеты радиационной химической биологической защиты применили дымовые машины, что помогло скрытно переместить и развернуть ракетный комплекс.

Военнослужащие подразделения С-400 продолжили вести бой, выполняя электронные пуски зенитных управляемых ракет.

Всего в тренировке участвовали более 150 военнослужащих и 30 единиц военной и специальной техники.


Юлия Гарднер

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96К6 Панцирь-С1
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