Realclear Defense (США): для сохранения эффективности НАТО должна двигаться на восток

Чтобы удержать Россию от попыток использовать свои крупные и хорошо оснащенные сухопутные силы для запугивания своих соседей на Западе либо для проведения молниеносной войны против стран Балтии, Польши, Украины или Румынии, у НАТО должны быть мощные силы, вооруженные обычными оружием, развернутые в Восточной Европе, пишет автор этой статьи.

Путинский режим создал машину обычных вооружений, которая может представлять значительную угрозу для его ближайших европейских соседей, в том числе для стран-членов НАТО. В докладе Разведывательного управления министерства обороны США за 2017 год "Российская военная мощь" (Russian Military Power) говорится: "Хотя военная стратегия России официально носит оборонительный характер, основополагающим принципом боевых действий российских сухопутных войск являются ожесточенные, продолжительные и глубокие наступательные действия, как это было в советские времена. При поддержке авиации и артиллерии механизированные и бронетанковые соединения должны перехватить инициативу в начале боевых действий, прорвать оборону противника и решительно войти в глубокий тыл противника".

О стратегическом значении этих возможностей для Москвы генерал Филипп Бридлав (Phillip Breedlove), бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе, писал еще в 2014 году: "Они, вне всякого сомнения, способны привести в состояние боевой готовности огромные силы. И вот о чем мы должны задуматься: у нас теперь есть страна, которая может обеспечить эти боеготовые силы и теперь продемонстрировала, что она будет использовать эти боеготовые силы, чтобы пересечь границу суверенного государства, и что это означает в геостратегическом плане?"

Российские обычные вооруженные силы способны провести быструю, операцию высокой интенсивности против государств, находящихся непосредственно у западных границ России. Особенно уязвимы при внезапном нападении обычных вооруженных сил Латвия, Литва и Эстония, являющиеся членами НАТО. Корпорация РЭНД (The RAND Corporation) провела тщательный анализ баланса вооруженных сил в балтийском регионе. Сделанные в результате этого анализа выводы действуют отрезвляюще:

"В настоящее время НАТО не может успешно защищать территорию своих наиболее уязвимых стран-членов. При проведении многочисленных военных игр, в которых с обеих сторон участвовали различные военные и гражданские эксперты, максимальное время, которое потребовалось российским войскам, чтобы добраться до окраин эстонской и/или латвийской столиц Таллина и Риги, соответственно, составляло 60 часов. В результате такого быстрого поражения у НАТО осталось бы ограниченное число вариантов, и все они были бы проигрышными".

Москва понимает, что она находится в очень невыгодном положении, если ей противостоит объединенный экономический и военный потенциал западного альянса. Она также не может рассчитывать на победу в затяжном конфликте. Исследование, проведенное Фондом Карнеги, показало:

"Учитывая неравенство в общей военной и экономической мощи, полномасштабный и затяжной конфликт с НАТО с использованием обычных видов оружия, вероятно, повлечет за собой потери, неприемлемые для России. Поэтому при любом варианте военного противодействия Западу расчет должен быть сделан на быстрое разрешение с использованием местного превосходства России до того, как будет задействован полный, но удаленный потенциал Запада".

Чтобы удержать Россию от попыток использовать свои крупные и хорошо оснащенные сухопутные силы для запугивания своих соседей на Западе либо для проведения молниеносной войны против стран Балтии, Польши, Украины или Румынии, у НАТО должны быть мощные силы, вооруженные обычными оружием, развернутые в Восточной Европе. Администрация Обамы, которая вывела все танковые и бронетанковые войска США из Европы, осознала свою ошибку после вторжения России в Крым и на восток Украины. Изменив курс, она объявила Инициативу по обеспечению европейской безопасности (European Reassurance Initiative), которая предусматривала финансирование мероприятий по укреплению обороны НАТО. Речь шла о создании заблаговременных запасов для развертывания и обеспечения тяжелой техники в Восточной Европе, развертывание на ротационной основе бронетанковой бригадной тактической группы (БрТГ) и увеличении числа и масштаба учений НАТО с участием относительно большого контингента сухопутных войск.

Учитывая растущую угрозу со стороны России для восточных соседей НАТО, включая членов альянса, необходимы дополнительные действия. В частности, США и их союзники по НАТО должны развернуть наземные силы достаточные для сдерживания (по возможности) любых попыток России провести "молниеносное" наступление с использованием обычных вооружений против этих уязвимых стран, и в случае необходимости - противодействия этому наступлению.

В Восточной Европе необходимо разместить тяжелую технику, включая танковые бригады, авиагруппы, а также силы и средства ведения дальнего огня. Для того, чтобы внушить доверие, а также привлечь дополнительные силы альянса на восток, основой размещаемых дополнительных сил и средств должны стать подразделения армии США. Затем необходимо будет направить туда дополнительные бронетанковые войска НАТО. Учитывая неравенство сил передового базирования России и НАТО и преимущество Москвы, имеющей более компактную транспортную инфраструктуру, альянсу, если он хочет получить вероятный шанс остановить наступление России, следует размещать свои силы вблизи своей восточной границы.

Несколько месяцев назад США начали переговоры с Польшей о размещении в стране дополнительного американского контингента. Польское правительство надеялось на размещение на своей территории целой бронетанковой дивизии США на постоянной основе. Варшава предложила несколько мест, где можно было бы разместить войска и технику, и выразила готовность выделить около двух миллиардов долларов на покрытие расходов на эксплуатацию постоянной военной базы.

Судя по всему, США и Польша договорились пока развернуть силы и средства в более ограниченном объеме, чем было бы необходимо для уверенного сдерживания России. Ядром такого развертывания будет создание необходимой инфраструктуры для обеспечения присутствия бронетанковой дивизии, в том числе БрТГ, штаба дивизии и строительство некоторых критически важных вспомогательных объектов. Размещение БрТГ в Польше на постоянной основе не предусмотрено. Вместо этого сюда будут перебрасываться на ротационной основе подразделения из континентальной части США. При наличии дополнительной БрТГ на базе заблаговременно размещенной бронетехнике, а также воздушно-десантной бригады и бригады бронеавтомобилей "Страйкер" (Stryker), уже переброшенных в Европу, армия смогла бы сформировать боеспособную бронетанковую дивизию.

Решение о размещении ключевых элементов бронетанковой дивизии в Польше является шагом в правильном направлении. Но это только первый шаг. Следующим шагом должно стать одновременное размещение в Польше второй БрТГ на ротационной основе. Это позволило бы армии США сформировать дивизию. Такой шаг также стал бы четким сигналом для России о том, что любая агрессия против восточного фланга НАТО с применением обычных вооружений встретит отпор "решающей силы". И, наконец, если Россия будет и дальше действовать по отношению к НАТО, используя провокационные методы, может возникнуть необходимость в переброске и размещении американских сил на постоянной основе - вплоть до тяжелого корпуса.

Дэн Гуре (Dan Goure)