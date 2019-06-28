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28.06.2019
Известия.ru

Роботом "Федором" на МКС будут управлять с помощью специального костюма

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Эксперимент по управлению антропоморфным роботом "Федором" проведет с помощью специального костюма российский космонавт Александр Скворцов. Об этом в четверг, 27 июня, сообщило "РИА Новости".

"Космонавт проходит тренировки по управлению движениями робототехнического комплекса — аналога робота "Федора" — с помощью специального костюма, который считывает движения человека и передает их на микромоторы робота", — цитирует агентство собеседника в ракетно-космической отрасли.

Испытания "Федора" пройдут на МКС, именно для них сейчас составляется программа, куда войдет 4–6 задач.

"Федор" (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан ФПИ совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель. Робот первым в мире из ему подобных научился садиться на шпагат. В 2018 году был создан выставочный образец "Федора" для ВДНХ.

Отмечается, что в космос робот может отправиться на беспилотном корабле "Союз" в августе текущего года. Робота даже уменьшили, чтобы он лучше проходил в люк.

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