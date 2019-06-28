Гидрографическое судно нового поколения, построенное для ВМФ России, спущено на воду

Строящееся на ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» для ВМФ России малое гидрографическое судно проекта 19910 «Александр Рогоцкий» после спуска на воду. Благовещенск,, 19.07.2018.

Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Малое гидрографическое судно "Николай Скосырев" проекта 19910 для гидрографической службы ВМФ РФ торжественно спустили на воду, сообщил в четверг представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

"На АО "Судостроительный завод "Вымпел" (г. Рыбинск) состоялась торжественная церемония спуска на воду новейшего гидрографического судна проекта 19910 "Николай Скосырев", - отметил он.

По словам Дыгало, судно имеет водоизмещение 1200 тонн и может выполнять задачи на удалении 3500 миль от пунктов базирования. Судно предназначено для решения широкого спектра гидрографических и лоцмейстерских работ в морской зоне.

Длина судна около 60 метров, ширина - 11 метров, высота борта свыше 5 метров, автономность плавания свыше 25 суток, экипаж 22 человека.

Дыгало подчеркнул, что судно "Николай Скосырев" стало самым крупным по своему водоизмещению, которое за свою историю построит рыбинское предприятие "Вымпел".

В число основных задач, выполняемые малым гидрографическим судном проекта 19910 входит - постановка и снятие навигационных морских буев и вех всех типов; обслуживание (осмотр, перезарядка и ремонт) береговых и плавучих средств навигационного оборудования; выполнение гидрографических работ в объеме возможностей устанавливаемого оборудования; перевозка различных грузов для обеспечения работ береговых средств навигационного оборудования и гидрографических подразделений на необорудованном побережье.