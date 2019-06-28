ВСУ засняли попытки накрыть РЛС "Зоопарк-1"

Представители полка "Азов" (запрещен на территории Российской Федерации – прим.ред.) утверждают, что около Горловки ими поврежден комплекс артиллерийской разведки и корректировки "ЗООПАРК-1" российского производства.

Источник изображения: topwar.ru

Пресс-служба полка "Азов" опубликовала видео, на котором, по утверждению украинских нацгвардейцев, показано уничтожение контрбатарейного комплекса "ЗООПАРК-1". При этом видео не фиксирует заявленного поражения объекта.

По утверждению неизвестного бойца в балаклаве, полностью закрывающей лицо и протитрованного в видео как "офицер секции G-Z", 23 июня по позициям полка спецназначения "Азов" был открыт артиллерийский огонь из 122 мм и 152 мм орудий. Нацгвардейцы заявляют, что им далось определить, что огонь корректируется посредством "редкого российского комплекса артиллерийской разведки "Зоопарк-1".

Этот комплекс является контрбатарейным современным радаром. Он производится исключительно в Российской Федерации, и поставляется только с территории этого государства.

- подчеркивает пресс-служба полка.

Азовцы отмечают, что для поражения комплекса полк поднял БПЛА, который определил координаты "Зоопарка-1" и подтвердил, что он ведет работу с территории населенного пункта Горловка. Было также заявлено, что антенна комплекса находится в боевом положении.

Средствами "Азова" было нанесено огневое поражение по этому комплексу.

- уточнили в пресс-службе полка.

Стоит отметить, что несмотря на утверждения "Азова", на видео видно, как разрывы снарядов ложатся в стороне от объекта, выделенного на видео как контрбатарейный комплекс российского производства.

Сайт украинского волонтерского сообщетсва InformNapalm утверждает, что его представителям удалось определить координаты фиксации и повреждения комплекса. Согласно заявлению, это точка 48.355161, 38.090358, расположенная на окраине Горловки. Также утверждается, что несмотря на отсутствие прямого попадания, комплекс был поражен осколками и выведен из строя.

По данным "Азова", "ЗООПАРК-1" в боевом режиме, с развернутой антенной во время корректировки артиллерийского огня, был зафиксирован впервые за все время проведения "антитеррористической операции".

"Зоопарк-1" является радиолокационным комплексом разведки и контроля стрельбы. Экипаж – 3 человека. Время развертывания – менее 5 минут. Одним из основных элементов комплекса является трехкоординатная радиолокационная станция 1Л259.

Сопровождает до 4-х целей, до 70 позиций в минуту. Способна проводить разведку позиций противника на расстоянии до 35 км. Высокая производительность радиолокационной станции и вычислительного комплекса дает возможность определить координаты всех огневых средств противника даже в условиях массированного артиллерийского обстрела.