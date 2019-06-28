Войти
28.06.2019
Военное обозрение

ВСУ засняли попытки накрыть РЛС "Зоопарк-1"

603
0
0

Представители полка "Азов" (запрещен на территории Российской Федерации – прим.ред.) утверждают, что около Горловки ими поврежден комплекс артиллерийской разведки и корректировки "ЗООПАРК-1" российского производства.

Источник изображения: topwar.ru

Пресс-служба полка "Азов" опубликовала видео, на котором, по утверждению украинских нацгвардейцев, показано уничтожение контрбатарейного комплекса "ЗООПАРК-1". При этом видео не фиксирует заявленного поражения объекта.

По утверждению неизвестного бойца в балаклаве, полностью закрывающей лицо и протитрованного в видео как "офицер секции G-Z", 23 июня по позициям полка спецназначения "Азов" был открыт артиллерийский огонь из 122 мм и 152 мм орудий. Нацгвардейцы заявляют, что им далось определить, что огонь корректируется посредством "редкого российского комплекса артиллерийской разведки "Зоопарк-1".

Этот комплекс является контрбатарейным современным радаром. Он производится исключительно в Российской Федерации, и поставляется только с территории этого государства.

- подчеркивает пресс-служба полка.

Азовцы отмечают, что для поражения комплекса полк поднял БПЛА, который определил координаты "Зоопарка-1" и подтвердил, что он ведет работу с территории населенного пункта Горловка. Было также заявлено, что антенна комплекса находится в боевом положении.

Средствами "Азова" было нанесено огневое поражение по этому комплексу.

- уточнили в пресс-службе полка.

Стоит отметить, что несмотря на утверждения "Азова", на видео видно, как разрывы снарядов ложатся в стороне от объекта, выделенного на видео как контрбатарейный комплекс российского производства.

Сайт украинского волонтерского сообщетсва InformNapalm утверждает, что его представителям удалось определить координаты фиксации и повреждения комплекса. Согласно заявлению, это точка 48.355161, 38.090358, расположенная на окраине Горловки. Также утверждается, что несмотря на отсутствие прямого попадания, комплекс был поражен осколками и выведен из строя.

По данным "Азова", "ЗООПАРК-1" в боевом режиме, с развернутой антенной во время корректировки артиллерийского огня, был зафиксирован впервые за все время проведения "антитеррористической операции".

"Зоопарк-1" является радиолокационным комплексом разведки и контроля стрельбы. Экипаж – 3 человека. Время развертывания – менее 5 минут. Одним из основных элементов комплекса является трехкоординатная радиолокационная станция 1Л259.

Сопровождает до 4-х целей, до 70 позиций в минуту. Способна проводить разведку позиций противника на расстоянии до 35 км. Высокая производительность радиолокационной станции и вычислительного комплекса дает возможность определить координаты всех огневых средств противника даже в условиях массированного артиллерийского обстрела.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Зоопарк
Проекты
БПЛА
Похожие новости
25.09.2017
Воюем на свои. Как Запад помогает украинской армии
26.12.2016
Могли ли хакеры из России взломать приложение украинской армии?
10.03.2016
«Аистенок» на страже мира
20.04.2015
Поставки техники и вооружения Министерству обороны России в первом квартале 2015 года
12.03.2015
Снаряд узнают по полету
09.07.2014
Контроперация на семь баллов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.06 11:35
  • 5
Колеса будущей войны
  • 28.06 11:33
  • 1
Mitsubishi приобретает программу реактивных региональных самолетов компании Bombardier
  • 28.06 11:33
  • 1
В России создают новые плавающие бронемашины на замену БМП-3Ф и БТ-3Ф
  • 28.06 10:24
  • 5
ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат
  • 28.06 09:56
  • 1
Минобороны получит 76 истребителей Су-57
  • 28.06 09:36
  • 1
Источник: РЛС "Воронеж-СМ" планируется построить в Крыму к концу 2020 года
  • 28.06 08:50
  • 2
Путин пообещал оснастить ВС России новейшей военной техникой в ближайшие годы
  • 28.06 08:40
  • 5
Представлены проекты ядерных реакторов на автомобильном шасси
  • 28.06 07:40
  • 6
Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы
  • 28.06 03:57
  • 4
ВМФ России получит две атомные подлодки "Ясень-М" по новому госконтракту
  • 28.06 01:44
  • 3
Чемезов сообщил о готовности "Ростеха" к возможному снижению гособоронзаказа
  • 28.06 01:43
  • 1
Еще один подарок Трампа Нетаньяху: США закупают "Железный купол"
  • 28.06 01:32
  • 3
Создание боевой экипировки "Сотник" начнется в 2020 году
  • 28.06 00:48
  • 42
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 28.06 00:35
  • 18
Работу российского дрона-камикадзе сняли на видео