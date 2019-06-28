"Военных там нет": российские специалисты покинули Венесуэлу

Российские специалисты по ремонту военной техники покинули Венесуэлу

Российские военные специалисты покинули Венесуэлу. При этом в МИД РФ указали, что россияне работают в Латинской Америке на ротационной основе и не являются военными. США выразили недовольство оборонными контрактами Москвы и Каракаса. Россия в ответ указала, что ее сотрудничество с Венесуэлой не является предметом обсуждения для третьих лиц.

Российские специалисты покинули Венесуэлу - несколько последних месяцев они занимались техническим обслуживанием венесуэльской военной техники, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение посольства РФ в Каракасе.

"Самолет Ил-62, который везет российских техников, находившихся в Венесуэле в течение последних месяцев в рамках технической помощи, которую оказывает Россия по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой, вылетает из Каракаса в Москву 26 июня", - пояснили в диппредставительстве.

В ведомстве указали, что специалисты работают в Латинской Америке на ротационной основе, передает ФАН.

"Речь идет о совершенно нормальной ротации, и военного контингента у нас там нет, а есть военные специалисты, именно специалисты по обслуживанию техники", - детализировали в МИД РФ.

Тремя днями ранее американское информационное агентство Reuters со ссылкой на очевидца и сайты, занимающиеся отслеживанием перемещений самолетов, сообщило, что в Венесуэлу прибыл самолет ВВС РФ. По данным агентства, Ил-62 с номером RA-86496 заметили в международном аэропорту Майкетии рядом с Каракасом.

Этот же борт прилетал в Венесуэлу в тот же аэропорт в марте вместе с Ан-124. Об этом сообщал в своем твиттере местный журналист Хавьер Майорка. По его словам, на этих самолетах прилетели порядка ста российских военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом.

По данным газеты El Comercio,

99 военнослужащих Вооруженных сил России и 35 тонн груза прибыли на самолетах Ан-124 и Ил-62 в международный аэропорт "Майкетия" имени Симона Боливара

в Венесуэле. Делегацию возглавил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

Руководитель отдела международных связей венесуэльской армии вице-адмирал Марианни Мата и представители посольства России встретили прибывших в президентской ложе аэропорта. Сообщалось, что самолеты доставили 35 т груза.

В этой связи министра иностранных дел России Сергей Рябков пояснял: российские военные прибыли в Венесуэлу, чтобы продолжать работать в рамках контрактов по обслуживанию военной техники, которая ранее поставлялась в Венесуэлу по линии военно-технического сотрудничества.

"Со всех точек зрения это сотрудничество прозрачно и транспарентно, оно не несет никаких элементов дестабилизации региональной или какой бы то ни было обстановки. Попытки спекулятивно разогревать эту тему недобросовестны", - подчеркивал российский дипломат.

Тогда советник по нацбезопасности главы Белого дома Джон Болтон заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заключил с российской стороной оборонную сделку.

Болтон попенял Мадуро на то, что, пока жители страны голодали, в мае 2019 года Каракас заключил сделку с Москвой и заплатил ей $209 млн за оборонный контракт, "чтобы купить ее постоянную поддержку".

"Мадуро крайне нерационально использовал ресурсы Венесуэлы", - подчеркнул Болтон.

В ответ на это посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский указал, что

слова Болтона являются "нужной выдумкой" для того, чтобы поддерживать "иллюзию" мнимой угрозы, которую может представлять венесуэльская сторона.

"А виновата в этом, естественно, Россия", - добавил Заемский.

Он напомнил, что ранее президент России Владимир Путин говорил, что за последнее время российская сторона не заключала никаких новых контрактов.

Глава латиноамериканского департамента российского МИДа Александр Щетинин и вовсе допустил, что Россия может увеличить численности своих военных специалистов в Венесуэле, если в этом возникнет необходимость.

Данное заявление дипломат сделал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Представитель МИД РФ напомнил, что Россия связана с Венесуэлой контрактами по техническому обслуживанию "того, что было поставлено Венесуэле".

"Любые работы требуют определенного вовлечения людей - когда-то больше, когда-то меньше. Если потребуется больше, мы введем больше", - резюмировал Щетинин.

Подытоживая дискурс, вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами заявил, что венесуэльская сторона не нуждается в новом российском оружии. По его словам, Венесуэле также не нужен и новый кредит от России.

Он отметил, что такой нужды в оружии у страны в настоящее время нет, так как Венесуэла работает в другом направлении систем своей защиты, передает НСН.

Рафаэль Фахрутдинов