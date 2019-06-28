"ДРСМД должен был умереть": Россия и США начнут новую гонку?

Совет Федерации одобрил приостановку участия Россиия в ДРСМД

Совет Федерации на заседании 26 июня одобрил приостановку участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ожидает ли нас новая гонка вооружения, появятся ли ракеты, направленные на Россию, в Европе и удастся ли подключить Китай к новой реинкарнации ДРСМД, разобралась "Газета.Ru".

"Принятие решения о приостановлении действия указанного договора является вынужденной и необходимой мерой, адекватным подходом к режиму, действующему в области контроля над вооружениями", - цитирует ТАСС заявление главы профильного комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктора Бондарева.

"За всем этим последует фактическое прекращение существования Договора РСМД как такового, поскольку никто не утверждает и не предполагает, что американцы каким-то образом вернутся к подобным договоренностям. Соответственно, не вернется к этому договору и российская сторона. Как говорится, с какой бы стати.

И в общем-то все это естественно, поскольку все эти договоры из давно закончившийся эпохи рано или поздно должны были умереть", - пояснил "Газете.Ru" заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

По мнению собеседника издания, ДРСМД подписывался совершенно в других условиях военно-политической и геостратегической обстановки. Соответственно, сегодня подобные договоренности Вашингтону уже не нужны, и это объективная реальность.

Кто и какие будет ракеты производить и где развертывать, пока не совсем ясно. Реальных проектов пока нет ни с одной, ни с другой стороны. Но, опять-таки, говорит Храмчихин, нет никаких препятствий для размещения американских крылатых ракет морского базирования в установках вертикального пуска типа Mk41 в "Иджис Эшор". Так же как нет никаких объективных препятствий для развертывания контейнерных вариантов комплекса "Калибр" на берегу.

Впервые ракетная система "Клаб-К" (экспортное название "Калибра" с заниженными характеристиками) была представлена российским ОКБ "Новатор" на Азиатской выставке оборонных систем, проходившей в апреле 2009 года в Малайзии. В России же "Клаб-К" был показан широкой публике в Петербурге на военно-морском салоне "МВМС-2011". Система представляет собой пусковую установку с четырьмя противокорабельными крылатыми ракетами Х-35УЭ, а также ракет типа 3М-54КЭ, 3М-54КЭ1 и 3М-14КЭ.

Комплекс выглядит как стандартный морской (20 или 40-футовый) грузовой контейнер, используемый для морских перевозок. Благодаря такой маскировке заметить "Клаб-К" до тех пор, пока он не будет активирован, практически невозможно.

Функционально комплекс "Клаб-К" состоит из универсального стартового модуля (УСМ), модуля боевого управления (МБУ) и модуля энергопитания и жизнеобеспечения (МЭЖ). Российские разработчики называют ракетную систему "доступным вооружением стратегического назначения", каждый контейнер стоит, по разным оценкам, около $10-15 млн.

Контейнерный комплекс ракетного оружия "Клаб-К" в свое время вызвал настоящую панику в среде западных военных экспертов, так как он может полностью изменить правила ведения современной войны,

напомнил Храмчихин. Компактный контейнер может быть установлен на суда, грузовики или железнодорожные платформы, и из-за отличной маскировки ракетного комплекса неприятелю придется проводить намного более тщательную разведку при планировании возможного нападения.

"Быстро Совет Федерации управился. Я думал, они не один день будут заседать. Но, по большому счету, ничего неожиданного в принятом решении нет, это прогнозировалось заранее", - прокомментировал решение Совфеда приостановить участие России в ДРСМД директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.

По словам эксперта, процесс запущен, но здесь важно понять, где все это остановится и остановится ли вообще.

"Мы сами для смерти ДРСМД сделали очень немало и не очень-то этим договором и дорожили. На протяжении целого ряда лет представители высшего военно-политического руководства страны не один раз заявляли, что зачем Советский Союз в принципе подписал этот договор, что это с нашей стороны одностороннее разоружение", - напоминает Сергей Ознобищев.

Тем не менее, были и другие эксперты, которые высказывали противоположные точки зрения, но они в конечном итоге оказались в меньшинстве, отмечает собеседник издания. На самом деле, ДРСМД полностью отвечал национальным интересам безопасности России, подчеркивает Ознобищев.

Договор гарантировал, что в Европе не будет ракет средней дальности с ядерными головными частями. А вот обеспечить это Москве в настоящее время без каких-либо договоренностей будет весьма трудно.

В свое время начальник Генерального штаба ВС СССР маршал Советского Союза Сергей Ахромеев и главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал армии Юрий Максимов говорили, что размещение ракет средней дальности на европейском континенте - угроза для Советского Союза стратегического характера, поскольку подлетное время в этом случае относительно невелико - всего 6-8 минут. Заключение ДРСМД было важнейшим условием безопасности СССР, и этого удалось добиться дипломатическим путем.

"Теперь это забыто в принципе, что военную безопасность можно обеспечить дипломатическими средствами.

Сейчас все больше говорится о наращивании военного потенциала и о том, что мы должны догнать и перегнать Америку", - отмечает Сергей Ознобищев.

"Мы с огромным недоверием относимся к тому, что официальный Запад на самых разных уровнях и с самых разных трибун пытается донести до нас - никаких ракет с ядерными боевыми частями они в Европе размещать не собираются. Это говорит и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, и ближайшее окружение Дональда Трампа.

Но нам нужны юридические гарантии. Хорошо бы, чтобы это было какое-то новое соглашение. Или хотя бы публичные договоренности двух лидеров, которые были бы оформлены в виде совместного заявления. Пока об этом можно только мечтать", - считает собеседник "Газеты.Ru".

Как отметил Ознобищев, заключение нового ДРСМД, разумеется, выглядит предпочтительнее, но пока и старый договор стороны совместными усилиями умудрились пустить под откос, потому что в конечном итоге так и не смогли договориться по принципиальным вопросам.

"Что же касается возможного присоединения Китая к обновленному варианту ДРСМД, то всеми серьезными экспертами этот вопрос воспринимается как несерьезный", - особо подчеркнул эксперт.

Другое дело - в принципе подключение каким-то образом к этому вопросу Пекина. Тут еще есть небольшая надежда, считает Ознобищев.

По мнению собеседника издания, начинать надо с того, что Китай должен сделать свой ядерный потенциал транспарентным и проверяемым. Пока толком никто не знает, сколько ядерных боезарядов сегодня в Поднебесной и что происходит в тысячекилометровых подземных тоннелях в глубине территории Китая. Специалисты считают, что ядерный потенциал Пекина намного больше даже самых трезвых и реалистичных оценок. Поэтому для начала Китай должен заявить, что готов к каким-то мерам проверки. Но даже и это маловероятно. А никакому давлению Китай не поддается, и что в этом случае делать - непонятно, резюмирует Ознобищев.

Отдел "Армия"