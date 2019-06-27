ФСВТС получила примерно 50 заявок на поставки российского стрелкового оружия в 2018 году

В службе отметили, что наибольшие объемы российского оборонного экспорта приходятся на Азию и Африку

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России получила в 2018 году около 50 заявок на поставки стрелкового оружия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСВТС в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2019".

"В 2018 году наибольшее количество заявок - порядка 50 штук - поступило на поставку стрелкового вооружения. Также значительное количество обращений поступило от партнеров по тематике вертолетов типа "Ми" - свыше 15 единиц, еще 20 заявок в совокупности пришлось на зенитные ракетно-пушечные комплексы типа "Панцирь", танки Т-90 и беспилотные летательные аппараты", - отметили в ФСВТС.

Наибольшие объемы российского оборонного экспорта приходятся на Азию и Африку. "Поставки в эти регионы составляют более 90% экспорта продукции военного назначения", - уточнили пояснили в ведомстве

В службе сообщили о постоянной работе по совершенствованию форм и методов расчетов для обеспечения надлежащего выполнения контрактных обязательств с учетом интересов обеих сторон. "Выручка по экспортным контрактам поступает в соответствии с согласованными графиками платежей", - добавили в ФСВТС.

В течение последних нескольких лет российский оборонный экспорт находится на стабильном уровне около $15 млрд в год, подытожили в ведомстве.

Международный военно-технический форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня 2019 года на базе конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот" в подмосковной Кубинке. Участие в мероприятии примут более 100 иностранных делегаций.