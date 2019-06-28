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28.06.2019
Известия.ru

Глава ФСВТС обвинил ряд стран в производстве советского оружия без лицензий

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Вадим Гришанкин

Польша, Румыния, Чехия и Словакия производят советское оружие без соответствующих лицензий, заявил в среду, 26 июня, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Польша, Румыния, Чехия, Словакия и так далее", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, какие страны Восточной Европы сегодня без лицензии производят советское оружие.

Директор ФСВТС отметил, что многие страны бывшего соцлагеря не хотят продлевать просроченные лицензии на производство советских вооружений.

"Сегодня мы находимся в юридическом вакууме. Нам пытаются сказать: "Послушайте, время прошло, Советского Союза вроде как нет, что вы к нам пристаете со своими лицензиями, которые вроде уже давно истекли, а мы никому не должны в этой жизни", — рассказал Шугаев.

При этом глава ФСВТС отметил, что Россия смогла достичь "мирового соглашения" по данному вопросу с Венгрией, передает "РИА Новости".

25 июня глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что в 2018 году "Рособоронэкспорт" продал оружия на сумму $13,7 млрд, а также заключил 1,1 тыс. контрактов на $20 млрд. По его словам, российская техника поставляется в более чем 40 стран и Россия уверенно занимает второе место по производству и экспорту оружия в мире.

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Страны
Венгрия
Польша
Россия
Румыния
Словакия
Чехия
Компании
Ростех
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий
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