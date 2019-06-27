Франция планирует запустить летающее такси к Олимпиаде 2024 года

Беспилотники от Airbus будут перевозить туристов из аэропорта Шарль-де-Голль до центра Парижа

В преддверии летних Олимпийских игр 2024 года в Париже планируют запустить летающие беспилотные такси. Об этом представители компании Airbus сообщили на 53-м Международном космическом авиасалоне Ле-Бурже, завершившемся на этих выходных. Также о планах по быстрой доставке пассажиров из аэропорта Шарль-де-Голль в центр французской столицы пишет портал Phys.org.

Всего над проектом аэроавтомобилей трудятся две команды — в Германии и в США. В Ле-Бурже представили демонстрационную модель будущей летающей машины от американских разработчиков — одноместный электрический аппарат Vahana с возможностью вертикальных взлета и посадки, названный в честь существа из индийской мифологии. Vahana уже совершила более 80 тестовых полетов. Скорость конвертоплана достигает 160 километров в час.

Немецкая команда, в свою очередь, с 2015 года работает над CityAirbus — четырехместным летающим такси, прототип которого представили на авиасалоне в Ле-Бурже еще в 2017 году. Тогда сообщалось, что аэроавтомобиль будет развивать скорость до 120 километров в час. Третьего мая этого года CityAirbus впервые поднялся в воздух в ходе испытаний в Донаувёрте (Германия), которые были признаны успешными.

Демонстратор Vahana. Источник: naked-science.ru

Демонстратор Vahana. Источник: naked-science.ru

Демонстратор Vahana. Источник: naked-science.ru

Сейчас руководство Airbus заявило, что на предстоящей летней Олимпиаде 2024 года компания планирует продемонстрировать всю мощь «французского ноу-хау по части городской мобильности». Как уточнил генеральный директор Airbus Гийом Фори, два проекта летающего автомобиля «сойдутся» в одной машине, которая будет полностью отвечать всем требованиям.

Прототип CityAirbus. Источник: naked-science.ru

Прототип CityAirbus. Источник: naked-science.ru

Исполнительный директор ADP Group, компании — оператора парижского аэропорта Шарль-де-Голль, Эдвард Аркрайт рассказал, что, согласно планам, аэротакси будут взлетать каждые шесть минут. До конца 2019-го нужно выбрать место для вертипорта — площадки для взлета. На ее подготовку может уйти около 10 миллионов евро, добавил Аркрайт.

По словам французского министра транспорта Элизабет Борн, еще предстоит проделать большую работу, прежде чем аэротакси станет частью уже существующей городской инфраструктуры. Однако, по ее мнению, попытаться успеть к 2024 году и начать перевозки посетителей Олимпиады по воздуху — важный шаг на пути к повсеместному запуску средства передвижения, которое будет более безопасным для экологии.

Мария Азарова