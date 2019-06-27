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27.06.2019
Хайтек

ВВС США представили новую микроволновую пушку — она способна сбивать дронов стаями

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Микроволновая система THOR
Микроволновая система THOR.
Источник изображения: YouTube

Военно-воздушные силы США (ВВС) представили микроволновую систему под названием THOR, которая предназначена для защиты военных баз и важных инфраструктурных объектов от скоплений дронов. Об этом пишет The Verge.

Система, разработанная инженерами исследовательской лаборатории ВВС, использует короткие и мощные микроволновые вспышки для отключения дронов. Разработка длилась 18 месяцев и стоила около $15 млн, отмечает издание.

THOR — мобильная система, которая большую часть времени хранится в специальном контейнере и может быть в любое время передислоцирована.

Ранее холдинг «Техмаш», входящий в Ростех, начал разработку боеприпасов для малокалиберных артиллерийских систем, в основе которых лежит шрапнель. Боеприпасы предназначены для сбивания дронов.

Олег Сабитов

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Ростех
Техмаш НПК
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