Меч «Щита Союза» Беларуси и России

3 июля 2019 года в Минске во время празднования Дня Независимости в парадном строю торжественным маршем пройдут более 300 военнослужащих Кантемировской дивизии и Севастопольской бригады.

В составе механизированной колонны пройдут ракетные комплексы «Искандер», бронетранспортеры БТР-82А, автомобили повышенной проходимости семейства УАЗ.

В воздушной части парада Россию представят многоцелевые вертолеты Ми-8, разведывательно-ударные Ка-52, многоцелевые истребители Су-30 и истребители-бомбардировщики Су-34.

Эшелон с военнослужащими и техникой ракетной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа сегодня утром уже прибыл в Минск.

Казалось бы, передислокация боевой техники для столь значимого события в соседнюю дружественную страну событие обычное, это было и раньше. Однако здесь есть несколько интересных моментов.

Во-первых, многие помнят, как начинались Олимпийские игры в Китае — кроме торжественного открытия, жители Цхинвала увидели разрывы реактивных снарядов от РСЗО «Град» грузинской армии у себя во дворах.

Поэтому прибытие российский военнослужащих со столь грозным оружием как ОТРК «Искандер», а также новейшими боевыми самолетами и вертолетами накануне II Европейских игр не случайно. Это поспособствует обеспечению безопасности на время проведения спортивного мероприятия.

Во-вторых, в сентябре на российской территории пройдет совместное оперативное учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Щит Союза — 2019».

Данное мероприятие станет своеобразным подведением итогов и продемонстрирует уровень боевой подготовки и слаженности армий двух государств.

От белорусской стороны на учение, по предварительным данным, отправится одно из объединений, а это, по самым малым меркам, несколько тысяч военнослужащих с оружием и боевой техникой

Очевидно, что убытие боевых подразделений на штатной технике приведет к ослаблению боевого потенциала белорусского оборонного ведомства.

В связи с этим, российские части, прибывшие для участия в параде по случаю 75-й годовщины освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков, могут остаться на белорусской земле до возвращения с учения сил и средств ВС РБ, что поспособствует сохранению безопасности не только на территории Белоруссии, но и во всем регионе.

Кроме того, в случае необходимости российский контингент в самые короткие сроки может быть усилен.

Напомним, что основное назначение ОТРК «Искандер» — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км.

ОТРК «Искандер. Источник: www.belvpo.com

Следовательно, разместив данные комплексы на территории РБ, при поддержке боевой авиации, в том числе российской, оставшаяся группировка сил и средств в Белоруссии будет вполне способна остудить некоторые горячие головы западных военачальников, у которых зреют реваншистские планы.

Необходимо упомянуть и про наличие на вооружении ВС РБ ракетного комплекса «Полонез», дальность поражения которого уже составляет 300 км.

К слову, у западных границ России и Белоруссии блок НАТО продолжает наращивать боевые возможности своей группировки. На протяжении нескольких месяцев проходят учения, которые будут длиться до конца сентября, где отрабатываются элементы наступательных действий.

Кроме того, у Москвы и Минска вызывает беспокойство наращивание военного присутствия США в Польше.

Согласно решению президента Трампа, войска США на польской территории будут размещены в шести точках (отдельные из них — уже и на постоянной основе). На одной из авиабаз появится и эскадрилья американских разведывательных беспилотников MQ-9.

Поэтому размещение, пусть и на временной основе, новейших образцов боевой техники и летательных аппаратов ВС РФ может стать именно тем ответным шагом, который сделает размещение в Польше и странах Балтии новых американских войсковых подразделений не эффективным, а следовательно — не целесообразным.

Выкидывая сотни миллионов долларов на размещение американских войск, руководство Польши или Литвы, к своему сожалению, совершенно позабыло о простых людях.

А ведь именно простой фермер, насмотревшись фильмов про свободу и демократию, с такими же как и он, обнищавшими из-за милитаристской политики коллегами, взяв в руки вилы, пойдет требовать эту лучшую долю, как это было уже… И никакие танки и самолеты не смогут остановить этот процесс.

Петр Зорин

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Примечательным является тот факт, что редакция belvpo.com уже прогнозировала такое развитие событий еще в 2018 году.