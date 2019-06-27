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27.06.2019
ТАСС

Инженерно-штурмовые отделения приняли участие в конкурсе Армейских игр

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Путепрокладчик на базе тягача МТ-Т БАТ-2 команды России во время конкурса "Безопасный маршрут"
Путепрокладчик на базе тягача МТ-Т БАТ-2 команды России во время конкурса "Безопасный маршрут".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

В мероприятии принимают участие восемь команд из четырех военных округов, Северного флота, а также инженерных соединений центрального подчинения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Инженерно-штурмовые отделения, созданные в Вооруженных силах в 2018 году, участвуют в стартовавшем на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища всеармейском этапе конкурса "Безопасный маршрут" Армейских международных игр - 2019. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Центрального военного округа.

"Впервые в конкурсе принимают участие сформированные в 2018 году инженерно-штурмовые отделения, их задача - десантироваться с высоты более 8 м из макета вертолета, преодолеть штурмовую полосу, фасад двухэтажного дома, разминировать противопехотное минное поле", - говорится в сообщении.

Затем, по сценарию конкурса, в условный бой вступают четыре машины, несущие тяжелый механизированный мост, которые за несколько минут наводят автомобильный мост длиной 40 м. По сравнению с прошлыми годами организаторы увеличили вдвое длину моста. После чего маршрут открыт для тяжелой гусеничной техники - путепрокладчика и инженерной машины разграждения, которые выполняют засыпку воронок, разборку лесного завала.

В пресс-службе добавили, что в конкурсе "Безопасный маршрут" принимают участие восемь команд из четырех военных округов, Северного флота, а также инженерных соединений центрального подчинения, задействовано более 350 единиц инженерной техники. В финал соревнования, который состоится 30 июня, выйдут четыре команды.

Международный этап конкурса "Безопасный маршрут" начнется 3 августа.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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