Грозная парочка: обновленные "Винторез" и "Вал" запустили в серию
Тульские мастера обновили известную советскую "парочку": бесшумную снайперскую винтовку "Винторез" и созданный на ее базе бесшумный автомат "Вал".
Об этом стало известно ТАСС на форуме "Армия-2019" от начальника стрелково-испытательного комплекса ТОЗ Александр Моисеенко.
Он пояснил, что у обоих образцов в два раза увеличен ресурс ствола. Их оснастили планками Пикатинни для установки прицельных комплексов и стрелковых аксессуаров. А емкость магазинов увеличена с 10 и 20 патронов, до 20 и 30 соответственно.
К слову, официальное обозначение у "Винтореза" и "Вала" вовсе не такое броское. Это ВССМ (винтовка снайперская специальная модернизированная) и АСМ (автомат специальный модернизированный).
Справка "РГ"
Снайперский комплекс ВСС "Винторез" был разработан конструкторами Красниковым и Сердюковым в ЦНИИточМАШ в 1980-е годы. В 1987 году его приняли на вооружение разведывательно-диверсионные части ВС СССР, внутренних войск МВД и части спецназначения КГБ СССР.
Винтовка предназначалась для снайперской бесшумно-беспламенной стрельбы по живой силе противника, а также выведения из строя военной техники и приборов наблюдения.
Прицельная дальность - 400 метров.
Бесшумный автомат "Вал" родился в недрах того же НИИ и практически в тоже время. Он создавался на базе "Винтореза", а потому очень схож с ней визуально.
Вооружились им также представители советских спецслужб: КГБ и ГРУ.
Оружие отличается высокой дальностью действия и бронебойностью. На расстоянии 400 метров пробивает бронежилет.
Олег Корякин
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются