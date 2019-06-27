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27.06.2019
Российская газета

Грозная парочка: обновленные "Винторез" и "Вал" запустили в серию

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Тульские мастера обновили известную советскую "парочку": бесшумную снайперскую винтовку "Винторез" и созданный на ее базе бесшумный автомат "Вал".

Об этом стало известно ТАСС на форуме "Армия-2019" от начальника стрелково-испытательного комплекса ТОЗ Александр Моисеенко.

Он пояснил, что у обоих образцов в два раза увеличен ресурс ствола. Их оснастили планками Пикатинни для установки прицельных комплексов и стрелковых аксессуаров. А емкость магазинов увеличена с 10 и 20 патронов, до 20 и 30 соответственно.

К слову, официальное обозначение у "Винтореза" и "Вала" вовсе не такое броское. Это ВССМ (винтовка снайперская специальная модернизированная) и АСМ (автомат специальный модернизированный).

Справка "РГ"

Снайперский комплекс ВСС "Винторез" был разработан конструкторами Красниковым и Сердюковым в ЦНИИточМАШ в 1980-е годы. В 1987 году его приняли на вооружение разведывательно-диверсионные части ВС СССР, внутренних войск МВД и части спецназначения КГБ СССР.

Винтовка предназначалась для снайперской бесшумно-беспламенной стрельбы по живой силе противника, а также выведения из строя военной техники и приборов наблюдения.

Прицельная дальность - 400 метров.

Бесшумный автомат "Вал" родился в недрах того же НИИ и практически в тоже время. Он создавался на базе "Винтореза", а потому очень схож с ней визуально.

Вооружились им также представители советских спецслужб: КГБ и ГРУ.

Оружие отличается высокой дальностью действия и бронебойностью. На расстоянии 400 метров пробивает бронежилет.


Олег Корякин

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Страны
Россия
Продукция
Система поражения "Ратник"
Компании
ГРУ
ЦНИИТОЧМАШ
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
АРМИ-20XX
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