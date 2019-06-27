Сербия закупает партию вертолётов Airbus H145M для армии и полиции

Президент Сербии Александр Вучич на выставке военной техники "Партнер 2019" в Белграде рассказал, что для нужд армии и полиции заказаны 12 вертолетов производства "Airbus" и в этом году страна получит их в большем количестве, чем ранее было у нее на вооружении. Такое заявление Вучич сделал на официальной церемонии передачи первого вертолета H145M представителям сербского Министерства обороны.

Источник изображения: Министерство обороны Сербии

Исполнительный директор "Airbus" Бруно Эвен вручил Александру Вучичу символические ключи от вертолета, которые затем были переданы начальнику сербского Генерального штаба генералу Милану Мойсиловичу. Всего Сербия получит девять вертолетов H145M, особенностью которых является оснащение вооружением сербского производства. Пять из них планируется передать армии, а еще четыре - полиции. Кроме того, оплачена и поставка трех вертолетов H215 Super Puma, которые должны будут войти в состав вертолетной эскадрильи МВД.

Выступая перед представителями Министерства обороны и журналистами, сербский президент сообщил:

Мы купили и три вертолета Super Puma. Это самые лучшие и дорогие из тех, которые мы могли приобрести. Всего у "Airbus" мы оплатили 12 вертолетов и мы продолжим закупки. В этом году нам будет передано больше вертолетов, чем было в армии и полиции в предшествующем периоде, и теперь вам должно быть ясно, насколько сильно Сербия шагнула вперед в плане финансов и обороны

По словам Вучича, на закупку девяти H145M было выделено 105 миллионов евро. Он подчеркнул, что свои обязательства перед "Airbus" Белград выполнил полностью и в срок и рассчитывает на развитие взаимодействия с одним из ведущих производителей вертолётов в мире.

Источник изображения: Министерство обороны Сербии

Кроме приобретения продукции "Airbus" Сербия заключила с этой компанией соглашение о научно-техническом сотрудничестве, которое предполагает помощь в повышении квалификации сербских научно-исследовательских организаций и получение ими соответствующих сертификатов. Первый из них был вручен Авиационному институту им. Момы Станойловича непосредственно после церемонии передачи первого H145M.