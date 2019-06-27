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27.06.2019
WarSpot

В России показали "беспилотных птиц"

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Источник изображения: warspot.ru

Российской армии предложили разведывательные дроны, закамуфлированные под птиц. Вчера, 25 июня, портал meduza.io сообщил о том, что на форуме "Армия-2019" военный технополис "Эра" показал беспилотник, имеющий вид полярной совы.

"Комплект беспилотника весит 5 кг, он свободно переносится и запускается одним человеком. Аппарат может быть использован для разведки, а также наведения авиации и артиллерии", — рассказали представители "Эры".

Беспилотник в виде совы.

Источник изображения: meduza.io

Журналисты "Медузы" пишут, что у представленной на выставке совы нет клюва — вместо него установлена прозрачная панель, "из-за этого птица выглядит так, будто проглотила лампочку". Кроме того, "Эра" разработала беспилотник в виде сокола, способный имитировать звуки, издаваемые настоящей птицей. Эту модель разработчики предлагают использовать для отпугивания птиц от аэродромов.

Беспилотник-сова способен проводить в воздухе до 40 минут, отдаляясь от оператора на расстояние до 20 км. Дрон оборудован системой лазерного целеуказания и способен передавать видеосигнал в режиме реального времени. По словам разработчиков, благодаря сходству с птицей дрон сможет вести разведку с близкого расстояния.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
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