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27.06.2019
ТАСС

Шойгу назвал цель информационной войны Запада против России

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Станислав Красильников/ТАСС

Министр обороны считает, что Запад стремится управлять Россией

КУБИНКА /Московская область/. 26 июня. /ТАСС/. Основная цель информационной войны, которую ведет Запад против России, - сделать страну подчиненной и управляемой извне. Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу, открывая конференцию "Актуальные вопросы информационного противодействия" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019".

"Основная и главная цель этой войны - стремление управлять Россией и, в конечном итоге, миром", - сказал он.

Как отметил Шойгу, агрессивное информационное воздействие Запада в отношении России связано с тем, что наша страна фактически вернула себе статус утраченного после распада СССР второго полюса, удерживающего мир в глобальном равновесии.

"С чем связана вся эта агония (назовем ее так) Запада? - продолжил министр. - С рождением второго полюса миропорядка, который вроде бы похоронили, все уже памятник сделали, оградку, венки приготовили, а тут вдруг опять решили второй полюс родить. И вот он рождается".

Причем, как подчеркнул министр, для России это рождение идет "не в муках". "Для нас это созидание, творчество, энергия. С желанием мы это дело делаем. Мир становится опять многополярным. И это, конечно, не нравится. В то же время Запад пока не понимает, что сегодняшним миром просто вот так взять захотеть и начать управлять - невозможно", - подчеркнул министр.

Идейное противостояние 

В свою очередь первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов заявил, что невоенное противостояние с Западом после распада Советского Союза не прекращалось ни на секунду.

"На первый взгляд, ушли риски противостояния военными методами. Но противостояние невоенными методами ни на секунду не прекращалось. Это экспансия в части языка, веры, культуры, истории", - сказал Цаликов.

По его словам, сегодня само существование России во многом зависит от правильной реакции на угрозы невоенного характера со стороны Запада. "От нас с вами сегодня зависит многое: упустим ли мы очередную возможность сохранить нашу страну или нет? Отреагируем ли на те вызовы и угрозы, которые перед нашим обществом стоят сегодня?" - сказал первый замминистра.

При этом Цаликов отметил, что правильный диагноз - очень важный шаг к излечению. "Непонимание этого факта приводит к неверным управленческим решениям", - пояснил он.

Первый замглавы ведомства также подчеркнул, что "в военном противостоянии с нами ничего не смогли сделать".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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