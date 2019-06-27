Герасимов заявил о заинтересованности РФ в развитии военного сотрудничества со Шри-Ланкой

Начальник Генерального штаба ВС РФ назвал Шри-Ланку дружественным государством и надежным партнером России в Южной Азии

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Россия заинтересована в развитии военного сотрудничества со Шри-Ланкой, заявил в среду начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на переговорах с начальником штаба обороны ВС этого островного государства Равиндрой Виджегунаратне.

"Заинтересованы в развитии военного сотрудничества, взаимодействия по вопросам борьбы с международным терроризмом в регионе и другими вызовами безопасности", - сказал Герасимов.

Он отметил, что Шри-Ланка дружественное государство и надежный партнер России в Южной Азии. "Нас связывают очень хорошие, добрые отношения, сложившиеся более чем за 60 лет развития наших контактов", - подчеркнул начальник Генштаба.

По словам Герасимова, первостепенное значение придается реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с главой Шри-Ланки Майтрипалой Сирисеной на полях совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое состоялось 14-15 июня 2019 в Душанбе.

Он также сказал, что в российском военном ведомстве удовлетворены результатами встречи заместителя министра обороны РФ Александра Фомина с заместителем государственного министра обороны Шри-Ланки Китсири Неммаваттой на полях VIII Московской конференции по международной безопасности, состоявшейся 23-25 апреля.

Он поблагодарил коллегу за решение принять участие в работе Международного военно-технического форума "Армия-2019", открывшегося во вторник в Кубинке. "Уверен, что сегодняшняя встреча послужит укреплению дружественных связей между вооруженными силами наших стран", - сказал Герасимов.