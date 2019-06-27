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27.06.2019
ЦАМТО

Шри-Ланка заинтересовалась российскими вертолетами и стрелковым оружием

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Официальная делегация Шри-Ланки на 3-м Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в Кубинке, август 2017 года
Официальная делегация Шри-Ланки на 3-м Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" в Кубинке, август 2017 года.
Источник изображения: Посольство Шри-Ланки в России

ЦАМТО, 26 июня. Власти Шри-Ланки рассматривают возможность приобретения российских вертолетов и стрелкового оружия. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил начальник штаба ланкийских вооруженных сил адмирал Равиндра Чандрасири Уиджегунаратне.

"Нам нужны вертолеты, поскольку мы используем их в миссиях ООН. Российские вертолеты Ми-17 и Ми-24 известны своими очень хорошими качествами. Поэтому изучаем возможность купить эти машины в дополнение к имеющимся", – заявил начальник штаба ВС Шри-Ланки на полях форума "Армия-2019".

По словам адмирала, островное государство также заинтересовано в приобретении автоматов АК-47 и подобной продукции.

В то же время, он отметил, что ситуация в стране не позволит Шри-Ланке заключить крупный контракт без финансовой поддержки самого продавца – кредитной линии, субсидии или ссуды, передает "РИА Новости".

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Кредитование
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Россия
Шри-Ланка
Продукция
АК-74 "Калашников"
Ми-17
Ми-24
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