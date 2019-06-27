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27.06.2019
ТАСС

В Минобороны отметили усиление информационного давления для дискредитации ВС России

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Представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков
Представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Глава Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны Игорь Конашенков заявил, что система массовой информации стала сферой очень серьезного противостояния

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Минобороны РФ отмечает усиление информационного давления, направленного на дискредитацию деятельности армии России, информационная среда стала сферой очень серьезного противостояния. Об этом сообщил руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия, в ходе форума "Армия-2019".

"Исторически так сложилось, что российская армия является становым хребтом общества. Безусловно, не всех устраивает, что российское общество уверено в боеготовности и боеспособности армии. Нужно признать, что в последние годы усиливается информационное давление, направленное на дискредитацию всей той огромной работы, которая ведется по укреплению армии России", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что "система массовой информации и коммуникации стала сферой очень серьезного противостояния".

"Более того, информация - в умелых руках и при соответствующих ресурсах - превратилась в мощное и разрушительное оружие. Против нашей страны и в частности против Вооруженных сил скоординированно и одновременно по нескольким направлениям реализуется комплекс мероприятий: информационно-пропагандистских, информационно-психологического воздействия, информационного противоборства", - подчеркнул генерал-майор.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Кредитование
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Проекты
АРМИ-20XX
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