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27.06.2019
Российская газета

Поражение цели ударным беспилотником "КУБ-БЛА" сняли на видео

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Микро-БЛА "Куб-БЛА"
Микро-БЛА "Куб-БЛА" российского концерна "Калашников".
Источник изображения: Александр Мельников/РИА Новости

Концерн "Калашников" опубликовал видео, на котором показан в действии ударный беспилотный комплекс "КУБ-БЛА". Он представлен в России на военно-техническом форуме "Армия-2019".

Беспилотник имеет диапазон скоростей 80-130 км/ч, продолжительность полета составляет 30 минут, масса полезной нагрузки - 3 кг. Ширина летательного аппарата - 121 см, длина - 95 см и толщина - 16,5 см.

На видео показано, насколько точен дрон-камикадзе в действии. Оценить это позволяет, в том числе, замедленная съемка работы комплекса. Он эффективно работает как на малых, так и на больших высотах.



Напомним, что основное предназначение "КУБ-БЛА" - поражение удаленных наземных целей. Беспилотник доставляет специальную нагрузку для уничтожения цели по координатам, которые задаются вручную, либо по изображению.

Впервые "КУБ-БЛА" был представлен общественности в Абу-Даби на Международной выставке вооружений и военной техники "IDEX-2019" в феврале этого года. В США беспилотник уже назвали "революцией в военном деле", поскольку он делает современные технологии ведения боевых действий более доступными.

 


Мария Волкова

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Проекты
АРМИ-20XX
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