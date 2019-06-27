В ЮВО впервые будет представлен антидроновый комплекс "Силок-02"

Военно-технический форум "Армия-2019" проводится на нескольких площадках. Главная площадка находится в подмосковном парке "Патриот". Есть площадка "Армии-2019" и на территории Ростовской области. Это тоже участок парка "Патриот", но расположенный уже в Самбеке Неклиновского района.

Источник изображения: topwar.ru

Дрон с видеокамерой

На этой территории впервые представляется новейший комплекс РЭБ "Силок-02". Это комплекс техсредств противодействия работе беспилотных летательных аппаратов различного типа.

Комплекс презентуют специалисты РЭБ ЮВО.

Примечательно, что эта новость вызвала переполох в украинской блогосфере и отдельных СМИ. Появились заметки и заголовки из серии "Россия устанавливает новейшие системы РЭБ рядом с Донбассом".

"Силок-02" - развитие предыдущей модификации комплекса противодействия БПЛА. Он способен в автоматическом режиме отслеживать координаты дрона, используя широкий диапазон частот. После обнаружения беспилотника противника "Силок-02" переходит в режим подавления цели. Заявленная дальность работы нового "Силка" - "несколько километров". Точных значений пока не приводится.

По сути, "Силок-02" - антидроновое "оружие" нового поколения. А актуальность таких вооружений растёт не только в военной, но и в гражданской сферах. Такие средства РЭБ, нацеленные на борьбу с дронами, позволяют создавать заслон работе беспилотников-разведчиков, а также ударных БПЛА над важными объектами, включая территории войсковых частей.