Войти
27.06.2019
Военное обозрение

В ЮВО впервые будет представлен антидроновый комплекс "Силок-02"

318
0
0

Военно-технический форум "Армия-2019" проводится на нескольких площадках. Главная площадка находится в подмосковном парке "Патриот". Есть площадка "Армии-2019" и на территории Ростовской области. Это тоже участок парка "Патриот", но расположенный уже в Самбеке Неклиновского района.

Источник изображения: topwar.ru

Дрон с видеокамерой

На этой территории впервые представляется новейший комплекс РЭБ "Силок-02". Это комплекс техсредств противодействия работе беспилотных летательных аппаратов различного типа.

Комплекс презентуют специалисты РЭБ ЮВО.

Примечательно, что эта новость вызвала переполох в украинской блогосфере и отдельных СМИ. Появились заметки и заголовки из серии "Россия устанавливает новейшие системы РЭБ рядом с Донбассом".

"Силок-02" - развитие предыдущей модификации комплекса противодействия БПЛА. Он способен в автоматическом режиме отслеживать координаты дрона, используя широкий диапазон частот. После обнаружения беспилотника противника "Силок-02" переходит в режим подавления цели. Заявленная дальность работы нового "Силка" - "несколько километров". Точных значений пока не приводится.

По сути, "Силок-02" - антидроновое "оружие" нового поколения. А актуальность таких вооружений растёт не только в военной, но и в гражданской сферах. Такие средства РЭБ, нацеленные на борьбу с дронами, позволяют создавать заслон работе беспилотников-разведчиков, а также ударных БПЛА над важными объектами, включая территории войсковых частей.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
Похожие новости
27.07.2018
Сердюков — РБК: «10–15 лет назад такого и во сне нельзя было представить»
04.09.2017
Заглянуть за горизонт: чем прикроют Россию от крылатых ракет
18.06.2015
Высота и точность
24.02.2015
Америку пугают русскими ракетами
24.12.2014
Год преображения армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.06 08:45
  • 44
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 27.06 07:45
  • 107
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 27.06 07:11
  • 1
Россию потеснили на рынке оружия
  • 27.06 06:58
  • 72
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 27.06 04:20
  • 18
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 26.06 23:35
  • 2
ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат
  • 26.06 23:19
  • 33
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 26.06 23:17
  • 3
Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы
  • 26.06 22:51
  • 2
Чемезов сообщил о готовности "Ростеха" к возможному снижению гособоронзаказа
  • 26.06 22:38
  • 1
Производственная кооперация в рамках ОАК по программе самолета МС-21
  • 26.06 22:34
  • 1
Корпусное шасси разработки Брянского автомобильного завода
  • 26.06 22:05
  • 1
Вице-премьер Борисов назвал форум "Армия" одной из лучших в мире выставок вооружения
  • 26.06 22:04
  • 8
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 26.06 19:38
  • 6
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 26.06 19:29
  • 4
Украинская модернизация "Шилки"