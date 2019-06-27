Британские истребители дважды за день поднимались на перехват самолетов ВКС России

Британские ВВС во вторник дважды подымали в воздух с базы в Эстонии истребители для сопровождения российских военных самолетов, сообщило минобороны Великобритании.

"Самолеты Typhoon сначала вылетели навстречу российскому военному транспортному самолету, затем двум истребителям Су-27 и еще одному транспортному самолету", – сообщило ведомство, передает РИА "Новости".

В британском оборонном ведомстве добавили, что всего для перехвата российских самолетов с 3 мая ВВС поднимали истребители с эстонской базы 11 раз.

Минобороны подчеркнуло, что во всех случаях российские самолеты не нарушали границ, а экипажи держали машины на безопасном расстоянии друг от друга.

Напомним, 14 июня британские самолеты сопровождали российский истребитель Су-30, который летел в международном воздушном пространстве к северу от Эстонии. 15 июня Typhoon поднимали в воздух для сопровождения Су-30 и транспортника Ил-76, которые летели в сторону воздушного пространства Финляндии и Эстонии со стороны Калининграда.

Видеозапись одного из перехватов сняли на видео.

Алексей Дегтярев