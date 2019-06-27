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27.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Британские истребители дважды за день поднимались на перехват самолетов ВКС России

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Истребитель Eurofighter Typhoon
Истребитель Eurofighter Typhoon.
Источник изображения: © AP Photo, Petros Karadjias

Британские ВВС во вторник дважды подымали в воздух с базы в Эстонии истребители для сопровождения российских военных самолетов, сообщило минобороны Великобритании.

"Самолеты Typhoon сначала вылетели навстречу российскому военному транспортному самолету, затем двум истребителям Су-27 и еще одному транспортному самолету", – сообщило ведомство, передает РИА "Новости".

В британском оборонном ведомстве добавили, что всего для перехвата российских самолетов с 3 мая ВВС поднимали истребители с эстонской базы 11 раз.

Минобороны подчеркнуло, что во всех случаях российские самолеты не нарушали границ, а экипажи держали машины на безопасном расстоянии друг от друга.

Напомним, 14 июня британские самолеты сопровождали российский истребитель Су-30, который летел в международном воздушном пространстве к северу от Эстонии. 15 июня Typhoon поднимали в воздух для сопровождения Су-30 и транспортника Ил-76, которые летели в сторону воздушного пространства Финляндии и Эстонии со стороны Калининграда.

Видеозапись одного из перехватов сняли на видео.



Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Великобритания
Россия
Финляндия
Эстония
Продукция
EF-2000
Ил-76
Су-27
Су-30
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