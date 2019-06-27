БДК проекта 775 послужат еще 10 лет

Срок эксплуатации больших десантных кораблей проекта 775 ВМФ России продлят еще на десять лет. Корабли строили в польском Гданьске с 1974 по 1985 годы.

Как сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на осведомленные отраслевые источники, 51-й ЦКТИС (Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта), обеспечивающий ремонт кораблей и судов ВМФ иностранной постройки, уже проработал импортозамещение устаревших механизмов зарубежного производства. Речь идет о палубном оборудовании, арматуре и других судовых системах.

Другой источник рассказал изданию, что для продления срока службы БДК проекта 775 потребуется наладить широкую производственную кооперацию. Туда войдут как предприятия Объединенной судостроительной корпорации, так и другие российские компании.

Флотский источник издания отметил, что продление срока эксплуатации БДК польской постройки сейчас – единственная возможность сохранить десантные силы ВМФ России. Новых кораблей проекта 11711 первой ("Иван Грен" и "Петр Моргунов") и второй серий ("Владимир Андреев" и "Василий Трушин") для этого недостаточно, а сроки закладки более крупных "десантников" и их количество пока неизвестны.

"Учитывая, что большие десантные корабли проекта 1171 служат более 40 лет, жизнь БДК польской постройки могут продлить и на больший срок", – резюмировал источник.

БДК проекта 775 c полным водоизмещением 4400 тонн способны брать на борт усиленную танковую роту: 12 танков либо 17 БМП или БТР, а также до 250 человек десанта. Автономность плавания – шесть месяцев. Вооружение – две спаренные артиллерийские установки АК-725 калибра 57 мм, две пусковые установки реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М", четыре пусковые установки ЗРК "Стрела-3" и переносные зенитные ракетные комплексы "Игла". Силовая установка – два дизеля 16 ZVB 40/48 и три дизель-генератора.

Сейчас ВМФ России располагает 15 такими кораблями.