Смертельный прыжок: в Крыму погибли двое десантников
В Крыму погибли двое десантников
Два десантника погибли в Крыму во время выполнения учебных прыжков с парашютом. Они приземлились на воду, но запутались в подвесной системе парашюта и утонули.
В Крыму после прыжка с парашютом погибли два десантника, сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
Военнослужащие контрактной службы одной из воинских частей Воздушно-десантных войск, дислоцированных на полуострове, выполняли плановые учебно-тренировочные прыжки с парашютом на полигоне "Старый Крым" 26 июня.
Дежурная спасательная служба попыталась оказать помощь военнослужащим, но спасти их не удалось.
Комиссия командования ВДВ устанавливает причины происшествия совместно с правоохранительными органами.
Из-за нераскрытого парашюта в конце августа прошлого года погиб еще один десантник. Это произошло во Владимирской области, сообщило командование Владимирского гарнизона. Во время прыжка у военнослужащего отказала система раскрытия купола парашюта.
"При проведении плановых прыжков с парашютом из вертолета Ми-8 погиб военнослужащий одного из подразделений Воздушно-десантных войск. Причиной гибели стал отказ системы раскрытия купола парашюта", - указали в сообщении командования.
Как рассказали "Коммерсанту" собственные источники, инцидент произошел 28 августа в 11:50. Рядовой ВДВ Владимир Безбородов, служивший в части 40917 (г. Коломна), прыгал с парашютом типа Д-10 с высоты около 600 м в простых метеоусловиях. Точкой приземления был Киржач во Владимирской области. По данным собеседника издания, карабин камеры стабилизирующей системы не зацепился за трос принудительного раскрытия парашюта, и поэтому система Д-10 полностью отказала. Как сообщают очевидцы, военнослужащий воспользовался запасным парашютом, только когда находился не более чем в 70 м от земли: из-за беспорядочного падения и малой высоты система не сработала.
О ЧП сразу доложили командующему ВДВ генералу Андрею Сердюкову. Для расследования трагедии была привлечена специальная комиссия. До окончания следствия командование соединения запретило прыгать с парашютом. Было поручено организовать инструкторско-методические занятия с выпускающими из самолетов и вертолетов (приняв у них соответствующие зачеты) и доложить до конца месяца начальнику воздушно-десантной подготовки о результатах аттестации.
Собеседник "Коммерсанта", близкий к руководству ведомства, предположил, что
Годом ранее во время тренировочных прыжков с парашютом 26-летний десантник погиб в Бурятии. Это произошло 29 сентября в воинской части ВДВ. У него не до конца раскрылся купол основного парашюта.
На место происшествия для установления обстоятельств случившегося сразу же прибыли следственные органы и комиссия воинской части.
В августе 2014 года военнослужащий одного из подразделений 106-й дивизии ВДВ погиб во время учений в Туле, сообщал "Интерфакс" со ссылкой на источник в военном следственном отделе по Тульскому гарнизону. Там отметили, что наиболее вероятной причиной произошедшего стало то, что у десантника не раскрылся парашют. Он разбился насмерть.
"4 апреля около 12:00 по московскому времени при совершении курсантами факультета высшего образования филиала Военного учебно-научного центра Общевойсковой академии Сухопутных войск плановых прыжков с парашютом из самолетов Ил-76 на площадке приземления Житово погиб один из курсантов этого военного учебного заведения", - сообщил официальный представитель ВДВ полковник Александр Кучеренко.
Чтобы выяснить причины гибели курсанта, на место происшествия прибыла комиссия командования ВДВ под руководством замкомандующего войсками по воздушно-десантной подготовке генерал-майора Андрея Холзакова.
Погибший был уроженцем Твери.
Лидия Мисник
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются