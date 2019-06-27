На Украине озаботились "исчезновением" катеров и буксира ВМСУ "со стоянки" в Керчи

Из российского порта "пропали" пришвартованные там украинские военные катера и буксир, замешанные в инциденте в Керченском проливе, и арестованные Пограничной службой Федеральной Службы Безопасности. Об этом сообщает украинское издание "Крым.Реалии", находящееся под патронажем американского "Радио Свобода".

Источник изображения: topwar.ru

Украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", в ноябре 2018 года задержанные ФСБ России в ходе инцидента в Керченском проливе, пропали с места последней стоянки. Об этом сообщил ресурс "Крым.Реалии", являющийся проектом украинской службы "Радіо Свобода".

Как утверждает издание, корабли были перемещены в неизвестном направлении.

"Крым.Реалии" утверждает, что накануне журналисты ресурса проводили фотосъемку акватории порта "Генмол" в Керчи: именно там украинские корабли были пришвартованы на последние месяцы.

Как утверждают украинские СМИ, ранее катера были накрыты маскировочной сетью. На момент съемки их на привычном месте не оказалось, но оставался буксир "Яны Капу". Впоследствии, по свидетельствам очевидцев, был отогнан и он.

Пресс-служба Погрануправления Федеральной Службы Безопасности России пока публично не сообщала о перемещении украинских кораблей.

После инцидента с украинскими военными кораблями в ноябре 2018 года и их вооруженного перехвата экипажи были арестованы и отданы под суд, а корабли отконвоированы на стоянку в Керченский порт.

24 украинских военнослужащих, задержанных в ходе "Керческого инцидента", были обвинены по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы). Морякам грозит до 6 лет лишения свободы. Все они были этапированы в Москву.

В мае Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге, реагируя на требование Украины, своим решением потребовал от Российской Федерации в качестве временных мер незамедлительно освободить корабли и их экипажи. Согласно тому же решению, требование это Москва должна была выполнить до 25 июня. Российская сторона, со своей стороны, не признает полномочия суда ООН в этом вопросе.

Данный инцидент не входит в сферу юрисдикции данной судебной инстанции и подсудный ей не является. Полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию, вы это знаете.

– прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.