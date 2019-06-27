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27.06.2019
ЦАМТО

Омсктрансмаш представил новый танковый мостоукладчик на МВТФ "Армии-2019"

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МТУ-2020
Танковый мостоукладчик с механизированным мостом повышенной пропускной способности МТУ-2020.
Источник изображения: t-digest.ru

ЦАМТО, 26 июня. Омский завод транспортного машиностроения" (в составе группы УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) впервые показал новую разработку – танковый мостоукладчик с механизированным мостом повышенной пропускной способности МТУ-2020.

Презентация машины состоялась на стенде Министерства обороны РФ на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

Мостоукладочная машина представляет собой бронированную гусеничную машину на базе узлов, агрегатов и систем танков Т-72Б3 и Т-90А, имеющую оборудование для транспортирования и укладки мостового блока.

Отличительными особенностями моста, изготовленного из современных полимеркомпозитных материалов, является его длина – 27 м, грузоподъемность – 60 т и ширина проезжей части – 4,6 м. Для сравнения, длина моста МТУ-90М составляет 25 м. Увеличение ширины проезжей части моста и выполнение его сплошным позволяет значительно увеличить пропускную способность.

Укладка моста полностью гидрофицирована, время установки на препятствие без выхода экипажа не превышает пяти минут. Эти, а также ряд других характеристик моста превышают параметры зарубежных аналогов.

"Производство инженерной техники, в том числе мостоукладчиков различной модификации, является одним из основных направлений работы Омсктрансмаша. Наши конструктора постоянно работают над усовершенствованием уже существующих моделей, одна из которых и представлена на юбилейном форуме "Армия-2019", – цитирует пресс-служба УВЗ генерального директора АО "Омсктрансмаш" Игоря Лобова.

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Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Омсктрансмаш
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX
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