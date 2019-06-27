"Рособоронэкспорт" укрепляет кооперационные связи с предприятиями ОПК Ярославской области

В рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019", проходящего на базе конгрессно-выставочного центра Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот" в Кубинке, 25 июня 2019 г. состоялось совещание на тему "Диверсификация производства: проблемы, экспортный потенциал, содействие предприятиям ОПК по выводу на внешние рынки высокотехнологичной экспортоориентированной продукции".

В совещании, организованном по инициативе генерального директора входящего в Госкорпорацию Ростех АО "Рособоронэкспорт" Александра Михеева, также занимающего должность заместителя Председателя Союза машиностроителей России и являющегося куратором Ярославского регионального отделения Союза, приняли участие заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев, председатель Ярославского регионального отделения ООО "СоюзМаш России" Виктор Поляков и руководители предприятий промышленности региона.

Участники совещания обсудили задачи предприятий на перспективу, наибольшее внимание уделив вопросам диверсификации производств и дальнейшему наращиванию экспортных возможностей высокотехнологичной промышленности Ярославской области.

"Ярославская область вносит весомый вклад в функционирование Союзмаша и российского ОПК в целом. Но сегодня нам нужно совместно определить новые точки роста, предметно для каждой продуктовой линейки каждого предприятия, и исходя из потребностей конкретных зарубежных региональных рынков. Предприятия промышленности также должны понимать, что Рособоронэкспорт - это не только экспортно-импортные операции, это ещё и широчайшие возможности для развития, от привлечения банковских кредитов и зарубежных инвестиций, до поставок в другие страны в том числе гражданской продукции, например, через офсетные программы", - заявил в ходе заседания Александр Михеев.

Также в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" прошла встреча генерального директора АО "Рособоронэкспорт" Александра Михеева с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым.

В ходе встречи Александр Михеев и Дмитрий Миронов обсудили общие вопросы взаимодействия АО "Рособоронэкспорт" с ярославскими оборонными предприятиями и возможности для повышения их экспортного потенциала. Стороны также подчеркнули, что данное взаимодействие направлено на создание условий для развития промышленности региона и повышения конкурентоспособности её продукции на мировом рынке.

"На международном рынке вооружений продукция предприятий Ярославской области хорошо известна, а их общий вклад в военно-техническое сотрудничество Российской Федерации с иностранными государствами весьма существенный. К примеру, высоким спросом на мировом оружейном рынке пользуются катера проекта 12418 "Молния" рыбинского судостроительного завода "Вымпел" и авиадвигатели ПАО "ОДК-Сатурн". Портфель экспортных заказов Рособоронэкспорта на продукцию оборонных предприятий Ярославской области сегодня превышает 700 млн. долларов", - сказал по итогам встречи Александр Михеев.

"Ярославская область, как промышленно развитый регион, нацелена на развитие своего экспортного потенциала в русле стратегических задач, поставленных президентом страны Владимиром Путиным, - отметил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. - В рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" у нас реализуются 4 региональных подпроекта, главная задача которых - укрепление кооперационных связей с потенциальными зарубежными заказчикам и в первую очередь предприятий оборонно-промышленного комплекса. При содействии Рособоронэкспорта мы готовы предложить иностранным партнёрам самые современные разработки ярославских предприятий в сфере двигателе- и судостроения, радиоэлектроники, средств связи, спасения и навигации, авиационных двигателей. Успешное выполнение предприятиями внутренних и внешнеторговых контрактов способствует эффективному развитию региона в целом".

Фото пресс-службы АО "Рособоронэкспорт"