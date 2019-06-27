Портфель заказов "Рособоронэкспорта" составляет 52 млрд. долларов

ЦАМТО, 26 июня. Портфель заказов "Рособоронэкспорта" составляет около 52 млрд. долл., заказчиками являются 68 стран. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам генеральный директор компании Александр Михеев.

"У нас портфель по подписанным контрактам, по которым поступают авансовые платежи, составляет около 52 млрд. долл. с 68 странами", – сказал А.Михеев в ходе форума "Армия-2019".

"По итогам этого года у нас произошла реструктуризация систем платежей. Мы перешли на национальные валюты, ушли от SWIFT и от доллара. В связи с этим темп исполнения несколько замедлили и ожидаем, что цифра будет в размере статистики последних пяти лет – около 13 млрд. долл.", – сказал гендиректор "Рособоронэкспорта".

По его словам, "сегодня достаточно высокий спрос на ЗРПК "Панцирь", зарекомендовали себя вертолеты Ка-52 и Ми-28. У нас есть на сегодня заказы, мы в активной фазе переговоров, в этом году однозначно подпишем новые контракты на поставки вертолетной техники".

А.Михеев также сообщил, что "Рособоронэкспорт" получает запросы на покупку новейших корабельных ракетных комплексов "Калибр", но, по его словам, "мы придерживаемся международных договоров о нераспространении".