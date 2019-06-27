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27.06.2019
ТАСС

Программа "Сфера" будет представлена в правительство в 2019 году

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Ямал-601
Ямал-601.
Источник изображения: mediasat.info

В настоящее время проект концепции программы разработан и согласован большинством федеральных органов исполнительной власти

САМАРА, 26 июня. /ТАСС/. Программа комплексного развития космических информационных технологий "Сфера" будет представлена правительству РФ в 2019 году. Об этом в среду сообщил директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прохоров в ходе Третьего российского симпозиума по наноспутникам с международным участием RusNanoSat-2019 в Самаре.

"Разработка программы "Сфера" ведется на базе организованного проектного офиса "Сфера", в настоящее время проект концепции программы разработан, согласован большинством федеральных органов исполнительной власти. По результатам согласования проект концепции будет представлен в Минэкономразвития РФ для последующего вынесения в правительство РФ. Это произойдет в этом году", - сказал он.

Программа "Сфера" предусматривает дальнейшее развитие системы навигации (ГЛОНАСС), систем связи и вещания, а также дистанционного зондирования земли. В новую программу должны войти спутники серии "Экспресс" и "Ямал", включая спутники "Экспресс-РВ" на высокоэллиптических орбитах, система персональной спутниковой связи и передачи данных "Гонец" нового поколения, системы ретрансляции и дистанционного зондирования Земли, перспективная среднеорбитальная система спутникового интернета и низкоорбитальная система передачи данных и интернета вещей.

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