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27.06.2019
Военное обозрение

"Тосочка" рвется в бой: начался второй этап испытаний огнеметной системы

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В ближайшее время в российскую армию может быть поставлена новая тяжелая огнеметная система "Тосочка". Сейчас она вышла на второй этап государственных испытаний.

Источник изображения: topwar.ru

О новой огнеметной системе рассказал на форуме "Армия-2019" генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

Тяжелая огнеметная система "Тосочка" выполнена на платформе колесного шасси, в отличие от ТОС-1А "Солнцепек", который можно назвать непосредственным предшественником новой системы и которому "Тосочка" и должна прийти на смену.

Колесный ход, по мнению главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, которое он год назад озвучивал ТВ "Звезда" – существенное преимущество "Тосочки", поскольку в данном случае она сможет самостоятельно передвигаться на дальние расстояния.

Владимир Лепин отметил, что коллектив справился с поставленными руководством Министерства обороны РФ задачами и сейчас выходит на этап государственных испытаний.

Правда, относительно сроков начала поставки "Тосочки" в войска пока ясности нет. Два года назад, в июле 2017 года, генеральный конструктор предприятия – разработчика НПО "Сплав" Николай Макаровец говорил, что поставки системы "Тосочка" заложены в государственную программу вооружений 2018-2025 гг.

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