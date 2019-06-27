Глава РАН: проект по освоению Луны должен вернуть России лидерство в исследовании космоса

При этом Александр Сергеев отметил, что серьезные программы по освоению Луны имеют не только США, но и Китай

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российский проект по освоению Луны, который сейчас находится на согласовании в правительстве, должен быть выстроен таким образом, чтобы Россия вернула себе лидерство в области космических исследований хотя бы по ряду направлений. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Проект по освоению Луны находится на рассмотрении в правительстве, и мы надеемся, что у нас такая программа будет. Там есть определенная дорожная карта. Хотелось бы, чтобы мы хотя бы в каких-то направлениях сохранили свое лидерство. А не просто копировали то, что сделали другие страны", - сказал Сергеев.

По его словам, игроков в этой области много. Серьезные программы по освоению Луны имеют не только США, но и Китай, который в начале года осуществил посадку аппарата на Луне, опередив многие страны.

"Поэтому программу нужно выстроить так, чтобы по некоторым направлениям здесь мы имели мировое лидерство. Это важно в том числе и психологически, так как СССР всегда был лидером в освоении космоса", - добавил глава РАН.

В мае сообщалось, что до конца 2019 года Роскосмос должен представить и защитить в правительстве проект российской лунной программы. Стратегический проект "Изучение и освоения Луны" предполагает исследование Луны с ее орбиты в 2024 году при помощи спутника "Луна-Ресурс-1", в 2025 году должна быть произведена рекогносцировка местности с помощью посадочного аппарата "Луны-Ресурс-1", в 2027 году лунный грунт должен быть доставлен на Землю аппаратом "Луна-Грунт".