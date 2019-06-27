Еще один подарок Трампа Нетаньяху: США закупают "Железный купол"

Приобретение Пентагоном партии израильских ЗРК вызывает справедливое сомнение в эффективности американских аналогов

Пентагон намерен закупить израильский ЗРК "Железный купол". Согласно сообщениям американских источников, планируется закупить, как минимум две батареи ПРО, и переговоры об этом близки к завершению – вопрос практически решен.

Сообщается также, что закупаемые комплексы могут быть применены для противовоздушной обороны, как войсковых группировок, так и городских кварталов. Кроме того, "Железный купол" предполагается протестировать на совместимость с американскими комплексами ПРО "Пэтриот".

Источники в Пентагоне утверждают, что израильский комплекс – один из самых лучших "начального звена", что подтверждают более 2000 эпизодов боевого применения с высокой степенью эффективности.

Однако надо учесть, что сегодня все пораженные "Железным куполом" цели – это кустарные ракеты ХАМАС, конструктивно напоминающие фейерверки, запускаемые с территории Сектора Газа. То есть эти "победы" – не показатель для современного ЗРК.

Надо сказать, что американцы крайне неохотно приобретают иностранное вооружение, особенно наукоемкое и дорогое. Это понятно – ВПК США, имеющий колоссальное политическое значение в стране, стоит на том, что американское оружие – самое лучшее в мире и единственное, которое стоит покупать не только Пентагону, но и другим странам.

Однако не без участия Трампа израильтянам удалось заключить с ВС США два невероятно выгодных контракта – на оснащение комплексами активной защиты танков "Абрамс" и БМП "Бредли", несмотря на то, что у американцев имелись разработки не хуже.

Данное событие эксперты объясняли особыми отношениями и обязательствами, связывающими Трампа с израильским лобби, внесшим свой вклад в его победу на президентских выборах.

Вполне возможно, что точно так же можно объяснить и приобретение "Железного купола". Однако это решение грозит США не только тем, что производители ЗРК "Пэтриот" не дополучат средства от американского военного ведомства.

Напомним, что на мировом рынке систем ПРО-ПВО американцев очень здорово теснят российские конкуренты, а им буквально в затылок дышат китайские производители. Чтобы хоть как-то удержать свои позиции, США приходится прибегать к совершенно "неспортивным" методам, угрожая санкциями и прочими прещениями потенциальным покупателям российского оружия. Однако и это, как мы видим на примере Турции, срабатывает не всегда.

К этому можно присовокупить досадные провалы "Пэтриота" в Саудовской Аравии, оказавшегося неспособным перехватывать ракеты йеменских повстанцев, которые по своему техническому исполнению недалеко ушли от палестинских "Кассамов". Они даже не поражают цели, а "падают" на них.

И в этой ситуации покупка Пентагоном "Железного купола" является как бы косвенным признанием того, что ЗРК "Пэтриот", который Вашингтон пытается продвигать как лучшую альтернативу российским С-300 и С-400, на самом деле вовсе не лучшая система в мире. Иначе зачем американцам, обладающим этим "чудо оружием", покупать израильские зенитные комплексы?

А ведь потенциальным покупателям не объяснишь хитрые лоббистские схемы Трампа, который ради сохранения власти готов жертвовать американскими позициями на мировом рынке вооружений.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",