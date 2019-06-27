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27.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

"Рособоронэкспорт" объявил об отказе от SWIFT и доллара

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Логотип ОАО "Рособоронэкспорт"
Логотип ОАО "Рособоронэкспорт".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил об отказе России от доллара и SWIFT (Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) при реализации контрактов на поставки вооружения.

"По итогам этого года у нас произошла реструктуризация систем платежей. Мы перешли на национальные валюты, ушли от SWIFT и от доллара. В связи с этим темп исполнения несколько замедлили и ожидаем, что цифра будет в размере статистики последних пяти лет – около 13 миллиардов долларов", – сказал Михеев на форуме "Армия-2019", передает РИА "Новости".

"У нас портфель по подписанным контрактам, по которым поступают авансовые платежи, составляет около 52 миллиардов долларов США с 68 странами", – сообщил Михеев.

Он также уточнил, что "Рособоронэкспорт" с начала 2019 года поставил вооружения и военной техники на 6 млрд долларов.

"Сегодня спрос на "Панцири" [зенитные ракетно-пушечные комплексы] достаточно высокий, себя зарекомендовали вертолеты Ка-52 и Ми-28. У нас есть на сегодня заказы, мы в активной фазе переговоров, в этом году однозначно подпишем новые контракты на поставки вертолетной техники", – добавил гендиректор компании.

Уточним, что в 2018 году был достигнут рекордный объем поставок оружия, его стоимость достигла 13,7 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что на форуме "Армия-2019", которой проходит в подмосковном парке "Патриот" по 30 июня, Россия планирует подписать контракты на сумму более 300 млн долларов.



Анастасия Воробьева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Ка-52
МИ-28
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
АРМИ-20XX
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