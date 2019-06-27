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27.06.2019
Военно-промышленный курьер

В Афганистане погибли американские военнослужащие

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Афганистане убиты двое американских военных. Об этом сообщили представители миссии НАТО "Решительная поддержка".

Обстоятельства гибели солдат не подлежат разглашению, пока об этом не будут оповещены их родственники, уточнили в пресс-службе.

Следует отметить, что за июнь это не первый случай потерь в рядах миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.

19 июня в результате миномётного обстрела погиб контрактник, 27-летний гражданин США, участвовавший в обеспечении безопасности американских военных. Таким образом, число фатальных потерь США в Афганистане за 2019 год достигло 12 человек, четверо погибли в июне.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Проекты
NATO
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