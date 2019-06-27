В Афганистане погибли американские военнослужащие
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В Афганистане убиты двое американских военных. Об этом сообщили представители миссии НАТО "Решительная поддержка".
Обстоятельства гибели солдат не подлежат разглашению, пока об этом не будут оповещены их родственники, уточнили в пресс-службе.
Следует отметить, что за июнь это не первый случай потерь в рядах миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.
19 июня в результате миномётного обстрела погиб контрактник, 27-летний гражданин США, участвовавший в обеспечении безопасности американских военных. Таким образом, число фатальных потерь США в Афганистане за 2019 год достигло 12 человек, четверо погибли в июне.
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