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27.06.2019
ТАСС

"Техмаш" готовит к серийному производству "пластиковые" боеприпасы

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Стенд Концерна "Техмаш"
Стенд Концерна "Техмаш" на выставке KADEX 2018.
Источник изображения: © Дмитрий Решетников/ТАСС

Гендиректор концерна Владимир Лепин сообщил, что применение таких выстрелов обеспечивает повышение живучести стволов 30-миллиметровых артиллерийских систем не менее чем в два раза

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Концерн "Техмаш" (входит в Ростех) завершил испытания новых боеприпасов калибра 30 мм с пластиковыми ведущими устройствами (гильзами) и готовится к их серийному производству. Об этом сообщил в среду журналистам на форуме "Армия-2019" генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

"Завершены государственные испытания 30-миллиметровых выстрелов со снарядами с пластмассовыми ведущими устройствами (ПВУ) для артиллерийских комплексов СВ [Сухопутные войска]. Осуществляется подготовка для серийного производства", - сообщил он.

Как пояснил Лепин, применение таких выстрелов обеспечивает повышение живучести стволов 30-миллиметровых артиллерийских систем не менее чем в два раза, а также высокую стабильность баллистических характеристик выстрелов при различных условиях эксплуатации.

Международный военно-технический форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня 2019 года на базе конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот" в подмосковной Кубинке. Участие в мероприятии примут более 100 иностранных делегаций.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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