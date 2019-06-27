"Боксёры" для "Железных волков"

Литовская механизированная пехотная бригада "Железный волк" вооружается новыми бронетранспортёрами. Вчера, 25 июня, пресс-служба Минобороны Литвы сообщила о том, что компания ARTEC поставила первую пару из 88 заказанных боевых машин Boxer, которые в литовской модификации будут называться Vilkas.

Впервые о планах литовского военного ведомства закупить бронетранспортёры Boxer стало известно в 2015 году. Правительство Литвы одобрило выделение €400 млн на покупку 88 бронетранспортёров у компании ARTEC. В 2016 году был подписан контракт стоимостью €385,6 млн, а вчера первые Vilkas прибыли в Литву. Полностью завершить поставки бронетранспортёров планируется в 2021 году.

Бронетранспортёр Vilkas. Источник изображения: twitter.com/Lithuanian_MoD

Известно, что бронетранспортёры поступят в распоряжение двух батальонов механизированной пехотной бригады "Железный волк". С ноября прошлого года это соединение передано в оперативное подчинение бундесвера. Литовская модификация Boxer вооружена боевым модулем с 30-мм орудием и ПТРК Spike LR.

Boxer — многоцелевой бронетранспортёр с колёсной формулой 8?8. Эта немецко-голландская разработка имеет модульную конструкцию, что позволяет ей нести различное вооружение, включая автоматические пушки и противотанковые ракеты. Кроме того, на базе Boxer выпускаются мобильные командные пункты, бронированные медицинские машины и т.д. За счёт дополнительной композитной брони БТР Boxer считается одной из самых защищённых машин в своём классе. При полной боевой нагрузке бронетранспортёр весит 36,5 т и способен развивать скорость до 103 км/ч.