Войти
27.06.2019
WarSpot

"Боксёры" для "Железных волков"

341
0
0

Литовская механизированная пехотная бригада "Железный волк" вооружается новыми бронетранспортёрами. Вчера, 25 июня, пресс-служба Минобороны Литвы сообщила о том, что компания ARTEC поставила первую пару из 88 заказанных боевых машин Boxer, которые в литовской модификации будут называться Vilkas.

Впервые о планах литовского военного ведомства закупить бронетранспортёры Boxer стало известно в 2015 году. Правительство Литвы одобрило выделение €400 млн на покупку 88 бронетранспортёров у компании ARTEC. В 2016 году был подписан контракт стоимостью €385,6 млн, а вчера первые Vilkas прибыли в Литву. Полностью завершить поставки бронетранспортёров планируется в 2021 году.

Бронетранспортёр Vilkas.

Источник изображения: twitter.com/Lithuanian_MoD

Известно, что бронетранспортёры поступят в распоряжение двух батальонов механизированной пехотной бригады "Железный волк". С ноября прошлого года это соединение передано в оперативное подчинение бундесвера. Литовская модификация Boxer вооружена боевым модулем с 30-мм орудием и ПТРК Spike LR.

Boxer — многоцелевой бронетранспортёр с колёсной формулой 8?8. Эта немецко-голландская разработка имеет модульную конструкцию, что позволяет ей нести различное вооружение, включая автоматические пушки и противотанковые ракеты. Кроме того, на базе Boxer выпускаются мобильные командные пункты, бронированные медицинские машины и т.д. За счёт дополнительной композитной брони БТР Boxer считается одной из самых защищённых машин в своём классе. При полной боевой нагрузке бронетранспортёр весит 36,5 т и способен развивать скорость до 103 км/ч.

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Литва
Нидерланды
Продукция
Boxer GTK
Spike NLOS
Проекты
Медицина
Похожие новости
20.07.2018
Литва получила первые два линейных бронетранспортера Boxer
12.02.2018
Словения закупит бронетранспортеры Boxer
18.12.2017
Литва получила первые два учебных бронетранспортера Boxer
14.12.2015
Продолжение литовской истории с бронетранспортерами Boxer
08.08.2014
Жесткая конкуренция на европейском рынке бронированных машин и кризис на Украине
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.06 08:45
  • 44
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 27.06 07:45
  • 107
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 27.06 07:11
  • 1
Россию потеснили на рынке оружия
  • 27.06 06:58
  • 72
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 27.06 04:20
  • 18
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 26.06 23:35
  • 2
ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат
  • 26.06 23:19
  • 33
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 26.06 23:17
  • 3
Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы
  • 26.06 22:51
  • 2
Чемезов сообщил о готовности "Ростеха" к возможному снижению гособоронзаказа
  • 26.06 22:38
  • 1
Производственная кооперация в рамках ОАК по программе самолета МС-21
  • 26.06 22:34
  • 1
Корпусное шасси разработки Брянского автомобильного завода
  • 26.06 22:05
  • 1
Вице-премьер Борисов назвал форум "Армия" одной из лучших в мире выставок вооружения
  • 26.06 22:04
  • 8
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 26.06 19:38
  • 6
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 26.06 19:29
  • 4
Украинская модернизация "Шилки"