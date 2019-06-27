"Готовы к любым вариантам": Россия пригрозила НАТО из-за ДРСМД

Рябков: Россия примет военные меры при реализации угроз НАТО по ДРСМД

Россия ответит компенсационными военными мерами на действия НАТО, которые альянс предпримет по отношению к РФ из-за ДРСМД. Таким образом российский МИД ответил на заявление генсека организации Йенса Столтенберга о том, что военный блок собирается ответить России на приостановку Москвой своего участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности.

В случае материального воплощения угроз НАТО по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия ответит компенсационными военными мерами, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он назвал пропагандистской акцией с большим элементом преднамеренной дезинформации мирового сообщества попытки альянса представить происходящее в качестве военно-политического ответа на действия России.

Рябков обратил внимание на идеологию двойного подхода к отношениям с Россией, которую в последнее время использует военный блок.

По его мнению, она заключается в сдерживании в сочетании с диалогом по вопросам, по которым НАТО заинтересована в контактах с РФ.

"Не декларируя это в таких терминах, мы проводим аналогичную линию. Мы будем сдерживать агрессивные намерения НАТО, калибровать, очень селективно подходить к тематике диалога с альянсом, которую продвигают члены этой организации", - пояснил он.

Как уточнил дипломат, заинтересованность альянса в обсуждении проблематики Украины в рамках Совета РФ - НАТО вовсе не означает, что Москва будет готова это делать.

Замглавы МИД отметил, что Москва изучает намерения Североатлантического альянса в ситуации с ДРСМД и готова ко всем вариантам развития. "Мы будем изучать то, что в ближайшие месяцы страны-участницы НАТО сформулируют на эту тему [о мерах, которые альянс собирается применить к России в связи с ситуацией по ДРСМД]. Мы готовы к любым вариантам.

Ответственность за возможное осложнение военно-политической ситуации в Евроатлантике, разумеется, [ляжет] на США и их союзников по альянсу.

Именно они вели осознанную линию на слом ДРСМД", - подчеркнул Рябков.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне заявил, что страны военного блока могут договориться о ряде мер по отношению к России в связи с приостановкой ею участия в ДРСМД. Он также отметил, что у Москвы есть еще пять недель для "ликвидации своих ракет, нарушающих положения договора".

"Россия должна до 2 августа контролируемым способом уничтожить свои ракеты SSC-8 (9М729 по классификации НАТО. - "Газета.Ru"), которые нарушают договор", - заявил Столтенберг.

В противном случае НАТО примет ответные меры по отношению к российской стороне, причем они будут оборонительными и скоординированными. Генсек заверил, что военный блок не будет зеркально отражать действия России. К тому же, организация, по его словам, не собирается развертывать новые наземные ядерные ракеты в Европе и не хочет новой гонки вооружений.

Совет Федерации на заседании 26 июня одобрил закон о приостановке участия России в ДРСМД: сенаторы проголосовали за это решение единогласно.

"Принятие решения о приостановлении действия указанного договора является вынужденной и необходимой мерой, адекватным подходом к режиму, действующему в области контроля над вооружениями", - сообщил на заседании глава профильного комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

На прошлой неделе аналогичное решение приняла Госдума. Первый зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Дмитрий Новиков рассказал RT, что это решение единодушно поддержали все политические партии. По его словам, данный закон означает не выход России из Договора, а приостановку ее участия в нем.

"Мы считаем этот Договор важным звеном коллективной безопасности в современных условиях и исходим именно из этого. Другое дело, что в дипломатии и мировой политике существует принцип зеркальности, и действия США, направленные на разлом этого Договора, не могут остаться без ответа", - пояснил Новиков.

Соответствующий законопроект 30 мая внес на рассмотрение в Госдуму президент России Владимир Путин. Этот документ одобрили профильный комитет по международным делам и два комитета-соисполнителя: по безопасности и обороне.

Глава государства имеет право возобновить действие договора, "если ситуация изменится и США вернутся к исполнению своих обязательств", пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Президент США Дональд Трамп 2 февраля заявил о приостановке участия Вашингтона в ДРСМД и о начале разработки его страной "военного ответа" на "нарушения" обязательств по соглашению, которые якобы совершила Россия.

Если стороны не договорятся о сохранении договора, 2 августа он полностью прекратит свое существование.

Вероятно, именно такого развития событий и стоит ожидать, поскольку Вашингтон предъявляет Москве довольно категоричные требования: Россия должна "проверяемо уничтожить" свою ракету 9М729, которая, по мнению американской стороны, нарушает условия соглашения. При этом Россия уже представила доказательства, что это не так.

Москва не намерена избавляться от своего безосновательно обвиненного оружия, поэтому сразу же после заявления Трампа Владимир Путин также объявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре и приступает к разработке ответных действий в отношении США.

Лидия Мисник