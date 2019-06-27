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27.06.2019
ТАСС

В "МиГ" заявили, что искусственный интеллект стал главным требованием к новым истребителям

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МиГ-29К
МиГ-29К.
Источник изображения: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ранее в ОАК сообщали, что в настоящее время разрабатываются требования к истребителю шестого поколения

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Искусственный интеллект является основным требованием в разработке истребителей шестого поколения. Об этом сообщил генеральный директор АО "РСК "МиГ" Илья Тарасенко в интервью телеканалу "Звезда" на полях форума "Армия-2019" в среду.

"Самое главное требование, которое будет в этой машине, это искусственный интеллект", - сказал Тарасенко, отвечая на вопрос о требованиях к шестому поколению самолетов. "Я думаю, что принятие решений будет полностью отдано непосредственно самому самолету. А дальность и другие характеристики - это уже дело прикладное. Самое главное интеллект, который будет там заложен", - пояснил он.

Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь также заявил в интервью телеканалу "Звезда" в ходе форума "Армия-2019", что в настоящее время разрабатываются требования к истребителю шестого поколения. Он пояснил, что идет работа над созданием новых силовых установок, материалов и программно-аппаратных решений. Слюсарь отметил, что самолет будет все больше и больше становиться летающим компьютером.

Форум "Армия-2019" открылся во вторник и продлится до 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
МиГ РСК
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Проекты
AI
АРМИ-20XX
ИТ
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