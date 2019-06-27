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27.06.2019
ТАСС

Тульский оружейный завод начал серийное производство обновленных "Валов" и "Винторезов"

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Винтовка "Винторез-М"
Винтовка специального назначения "Винторез-М".
Источник изображения: Владимир Аносов/РГ

Новые образцы отличаются от базовых увеличенным ресурсом ствола, а также наличием интерфейсов типа планок Пикатинни для установки прицельных комплексов и стрелковых аксессуаров

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Тульский оружейный завод (ТОЗ, входит в состав холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") начал серийное производство модернизированной бесшумной снайперской винтовки ВСС "Винторез" и специального автомата АС "Вал". Об этом сообщил ТАСС в ходе форума "Армия-2019" начальник стрелково-испытательного комплекса ТОЗ Александр Моисеенко.

"Завод запустил серийное производство модернизированных ВСС и АС, которые получили обозначения ВССМ и АСМ соответственно", - сообщил Моисеенко.

По его словам, от базовых образцов ВССМ и АСМ отличаются увеличенным в два раза ресурсом ствола, а также наличием интерфейсов типа планок Пикатинни для установки прицельных комплексов и стрелковых аксессуаров. "Боепитание ВССМ осуществляется из магазинов емкостью 20 патронов, а АСМ - 30 патронов. Ранее эти показатели составляли 10 и 20 патронов, соответственно", - добавил Моисеенко.

Винтовка снайперская специальная ВСС "Винторез" калибра 9 мм с прицельной дальностью 400 м для ведения бесшумной и беспламенной стрельбы была разработана в 1987 году. Производит винтовку Тульский оружейный завод.

АС "Вал" - бесшумный автомат калибра 9 мм, применяющийся подразделениями специального назначения. Считается одним из наиболее точных и надежных в мире образцов специального стрелкового вооружения. Производится на ТОЗ.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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Система поражения "Ратник"
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