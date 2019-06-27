Войти
27.06.2019
Российская газета

Россия поставит Беларуси комплектующие для РЛС "Противник-Г"

342
0
0
Источник изображения: Игорь Зарембо/РИА Новости

Российская Федерация поставит Республике Беларусь дополнительные комплектующие для радиолокационных станций "Противник-Г". Соглашение об этом подписали на форуме "Армия-2019".

В министерстве обороны Беларуси добавили, что подписанный контракт касается, во-первых, капитального ремонта авиационных двигателей для самолетов Ил-76МД. Это позволит увеличить их срок службы на 12 лет. А во-вторых, поставок дополнительных комплектующих для РЛС "Противник-Г", которые несут боевое воздушное дежурство на государственной границе.

Первая радиолокационная станция "Противник-Г" поступила в Беларусь в августе 2016 года. Контракт министерство обороны подписало годом раньше с российским предприятием "Алмаз-Антей". РЛС в состоянии сразу сопровождать до 200 объектов на высоте до 150 километров и дальности - до 450.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Ил-76
Ил-76МД
Противник-ГЕ
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
27.06.2019
Белоруссия подписала ряд контрактов с российскими оборонными заводами
25.12.2017
Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.06 08:45
  • 44
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 27.06 07:45
  • 107
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 27.06 07:11
  • 1
Россию потеснили на рынке оружия
  • 27.06 06:58
  • 72
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 27.06 04:20
  • 18
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 26.06 23:35
  • 2
ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат
  • 26.06 23:19
  • 33
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 26.06 23:17
  • 3
Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы
  • 26.06 22:51
  • 2
Чемезов сообщил о готовности "Ростеха" к возможному снижению гособоронзаказа
  • 26.06 22:38
  • 1
Производственная кооперация в рамках ОАК по программе самолета МС-21
  • 26.06 22:34
  • 1
Корпусное шасси разработки Брянского автомобильного завода
  • 26.06 22:05
  • 1
Вице-премьер Борисов назвал форум "Армия" одной из лучших в мире выставок вооружения
  • 26.06 22:04
  • 8
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 26.06 19:38
  • 6
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 26.06 19:29
  • 4
Украинская модернизация "Шилки"