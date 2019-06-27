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27.06.2019
ТАСС

Очередная коррекция орбиты МКС запланирована на 3 июля

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МКС
МКС.
Источник изображения: Фото: NASA / Getty Images

Предыдущий маневр был проведен 23 мая, тогда средняя высота орбиты полета МКС была увеличена на 4,5 км

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) проведут 3 июля очередной маневр по коррекции орбиты Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится ЦУП).

"Коррекция орбиты МКС запланирована на 3 июля 2019 года", - сказали в институте.

Предыдущий маневр был проведен 23 мая, для коррекции орбиты станции были задействованы двигатели грузового корабля "Прогресс МС-10". Тогда средняя высота орбиты полета МКС была увеличена на 4,5 км.

На станции сейчас работают космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также два астронавта NASA - Ник Хейг и Кристина Кук.

Следующая длительная экспедиция должна отправиться на МКС 20 июля на пилотируемом корабле "Союз МС-13". Старт будет осуществлен с космодрома Байконур. На станцию должны полететь российский космонавт Александр Скворцов, астронавты NASA и Европейского космического агентства Эндрю Морган и Лука Пармитано (Италия).

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Италия
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
ЦНИИмаш
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз ПКК
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